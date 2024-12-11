Agro do ES vai colher os frutos das boas práticas ambientais

Saca de café conilon estocada em Linhares, Norte do ES Crédito: Abdo Filho

É preciso olhar para a visita ao Espírito Santo da comitiva de representantes de países e entidades da União Europeia, encerrada nesta segunda-feira (9) , como um pacto pela sustentabilidade do agro capixaba. Afinal, essa atenção para as cadeias produtivas vai guiar ainda mais as escolhas dos fornecedores de alimentos para a Europa a partir de 2026, quando passam a valer as regras do Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, com a meta de alcançar a neutralidade de emissão de carbono até 2050.

As práticas sustentáveis na produção de café e cacau, para citar os produtos que foram alvo dessa visita, vão determinar a sua aceitação no mercado europeu, um dos maiores consumidores do mundo. O alinhamento verde passa a ser crucial para a economia global, determinando quem fecha ou não negócios. O Espírito Santo demonstra estar atento a essas exigências, um compromisso que não é pontual, mas ininterrupto.

A Europa está de olho em tudo e vai proibir produtos que sejam originados de áreas de desmatamento e o uso de alguns defensivos agrícolas, entre outras determinações. Certificação de origem e rastreabilidade, se já são mandatórias, terão ainda mais peso, com critérios de governança e sustentabilidade que estejam alinhados com as normas europeias.