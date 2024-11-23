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Pedra Azul Summit 2024

'Integração da malha ferroviária ainda é desafio para o ES', afirma Casagrande

Governador fez balanço de entregas e conquistas do Estado durante a palestra de encerramento do evento realizado pela Rede Gazeta, neste sábado (23)

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 14:09

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

23 nov 2024 às 14:09
A área ferroviária ainda é um dos principais desafios no desenvolvimento do Espírito Santo. A afirmação é do governador Renato Casagrande (PSB).  Conforme o mandatário, a falta de ligação da malha de ferrovias capixaba com as das demais partes do país deixa o Estado em uma situação de atraso quando comparado a outras regiões brasileiras. 
A fala do governador foi feita durante a palestra de encerramento da 19ª edição do Pedra Azul Summit, neste sábado (23), evento realizado pela Rede Gazeta em Pedra Azul, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.
Ao fazer um retrospecto da gestão estadual durante este ano, o governador apontou as principais conquistas e os investimentos do Executivo capita em áreas como segurança pública, meio ambiente, educação e mobilidade urbana. O socialista, no entanto, destacou a situação da malha ferroviária em território espírito-santense como um gargalo a ser resolvido.
"Integrar a nossa malha ferroviária à nacional ainda é um desafio para nós. Eu e Ricardo Ferraço (vice-governador) estamos trabalhando nisso, conversando com o  Ministério dos Transportes, em Brasília, constantemente."
Renato Casagrande -  Governador do Espírito Santo
Conforme o colunista Abdo Filho, de A Gazeta, em outubro deste ano Casagrande cumpriu agenda em Brasília para tratar especificamente sobre o tema das ferrovias capixabas. O governador voltou da capital federal com a promessa de que o projeto do ramal da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que sairá de Santa Leopoldina e irá até Ubu, em Anchieta, na Samarco, ganharia celeridade.
"Já está acordado, com o Ministério dos Transportes e até com o presidente Lula, de que a construção do ramal até Ubu virá como um investimento adicional e obrigatório que a Vale fará para ter as concessões de Vitória a Minas e Carajás. A renegociação das renovações antecipadas está em sua fase final e, em breve, será anunciada pelo governo federal. O papel ainda não está assinado, mas estou mais tranquilo, está bem encaminhado", disse o governador à época.

Reunião de lideranças

Marcello Moraes, diretor geral da Rede Gazeta no Pedra Azul Summit 2024
Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, no Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
Antes do início da fala do governador do Estado, Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, falou sobre a importância de reunir lideranças empresariais e políticas no Pedra Azul Summit, que está na 19ª edição.
Moraes destacou que a cada ano há o desafio de fazer um evento melhor que o ano anterior. 
“É uma honra ter a nossa sala cheia e com tanta gente importante. Nosso propósito maior é trabalhar para contribuir para o desenvolvimento do Estado”, enfatizou.
Moraes citou ainda que o fato de o Espírito Santo estar melhor que outros Estados foi sempre lembrado durante as palestras. E destacou que esse resultado mostra que a Rede Gazeta está conseguindo contribuir com o desenvolvimento capixaba.

Segundo dia do Pedra Azul Summit 2024

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