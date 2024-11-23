Inteligência artificial obriga a repensar forma de trabalho, dizem especialistas

Pedro Doria durante o painel Panorama de Inovação e Tecnologia Crédito: Carlos Alberto Silva

Com avanço das tecnologias e a consolidação da inteligência artificial (IA) como ferramenta auxiliar no dia a dia das pessoas, o mundo precisará repensar a maneira como se relaciona com o trabalho. O panorama foi apresentado durante o segundo dia de palestras da 19ª edição do Pedra Azul Summit, neste sábado (23), em Pedra Azul, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.

As perspectivas do papel da inovação da tecnologia nos rumos da sociedade pelos próximos anos foram discutidas por Pedro Doria, jornalista especialista em Tecnologia e Inovação, fundador da startup Meio e colunista do jornal O Globo; e pelo CEO da Samba Tech e fundador da Associação Brasileira de Startups, Gustavo Caetano.

Responsável por abrir o bate-papo sobre o peso das tecnologias nas mudanças pelas quais o mundo tem passado, Pedro Doria fez um balanço da evolução das ferramentas tecnológicas, passando pelos primórdios das redes sociais até a chegada da inteligência artificial generativa, que é capaz de criar coisas que apenas seres humanos, até então, seriam.

"A inteligência artificial generativa está evoluindo e se tornando cada vez mais capaz de criar e fazer coisas que apenas nós, seres humanos, seríamos capazes (...) Com isso, vamos ter de reinventar a maneira como trabalhamos e como pensamos o trabalho atualmente." Pedro Doria - Jornalista especialista em Tecnologia e Inovação, fundador da startup Meio e colunista do jornal O Globo

Para o jornalista, a tendência é que os líderes empresarias, com o auxílio da IA, fiquem cada vez mais livres para focar seus esforços em tarefas e decisões de maior relevância, deixando as tarefas que podem ser automatizadas a cargo da tecnologia.

Inteligência artificial na geração de eficiência

Gustavo Caetano durante o painel Panorama de Inovação e Tecnologia Crédito: Carlos Alberto Silva

Reconhecendo a presença cada vez mais sólida das inteligências artificiais e da tecnologia no ambiente empresarial, bem como nos diversos setores da sociedade, Gustavo Caetano defende o uso dessas ferramentas para a geração de eficiência, especialmente no ambiente corporativo.

Na visão do especialista, empresas modernas devem pensar a inteligência artificial como um caminho para resolver as tarefas do dia a dia no ambiente de trabalho com cada vez mais agilidade.

"As empresas podem usar a inteligência artificial para gerar eficiência. Por exemplo: automatizar tarefas repetitivas, além da redução de custos com o uso de chatboots (robôs) para trabalhos administrativos, utilizando a máquina para identificar onde estão os principais gargalos da empresa. " Gustavo Caetano - CEO da Samba Tech e fundador da Associação Brasileira de Startups