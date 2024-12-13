Beber, dirigir e fazer vítimas precisa custar caro para motoristas

Acidente aconteceu por volta do meio-dia do domingo de Dia das Mães em 2021, em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta

No Dia das Mães de 2021, um acidente na BR 101, em Linhares, causou comoção . Silvane Maria Faquim Belúcio Simon, de 39 anos, morreu após um veículo em alta velocidade atingir a traseira do carro em que estava com a família. O marido dela e duas filhas ficaram feridos.

Pode até haver certa incredulidade sobre a aplicação dessa lei, caso venha a ser aprovada. Até mesmo colocando quem tem mais condições financeiras em uma situação de privilégio, diante dessa punição. Mas é fato que mexer no bolso, principalmente com cifras consideráveis, pode ser um freio para a insistente escolha por motoristas de fazer uso de bebidas alcoólicas. É o famoso caso de lei que precisa pegar para mudar esse cenário. Mas, antes de mais nada, é preciso que ela exista.

É justiça pura e simples: o projeto de lei prevê que, se houver morte, o motorista criminoso paga pensão para a família se houver a comprovação de que a vítima era a provedora.