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Infraestrutura

Projeto de ferrovia da Vale para o Sul do ES está parado

De acordo com o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, nada anda há seis meses. "A Vale não protocola nem mesmo os estudos ambientais que já estão prontos"

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 15:58

Públicado em 

11 dez 2024 às 15:58
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas, em Serra, ES.
Trem de carga da Vale transportando minério na Ferrovia Vitória-Minas Crédito: Vitor Jubini
"O desenvolvimento do projeto da ferrovia de Santa Leopoldina a Anchieta está completamente parado há pelo menos seis meses. A Vale não protocolou no órgão ambiental, o Iema, nem mesmo os estudos ambientais que já estão prontos há meses. É um atraso brutal". A declaração é do vice-governador do Espírito Santo e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, que é o responsável pelo acompanhamento por parte do governo do Estado.
"O problema é que governo federal e Vale ainda não resolveram o debate sobre a renegociação da concessão antecipada das ferrovias Vitória-Minas e Carajás (sob a responsabilidade da Vale). O governo quer mais R$ 25 bilhões em outorgas e a empresa está apresentando os seus argumentos. O fato é que, enquanto o martelo não é batido lá em Brasília, está tudo parado neste projeto estruturante que é fundamental para o Espírito Santo".
Em julho de 2023, em cerimônia realizada no Palácio Anchieta, os executivos da Vale anunciaram o cronograma do projeto: 84 meses, a partir de julho de 2023, para entregar os pouco mais de 80 quilômetros de ferrovia, portanto, em meados de 2030. O licenciamento ambiental e as 739 desapropriações, de acordo com o planejamento, devem ser entregues em 24 meses, ou seja, em julho do ano que vem. Mas...
"Como a Vale não apresenta os estudos, inclusive os que já estão prontos, nada mais anda. As desapropriações só sairão a partir de uma DUT (Declaração de Utilidade Pública), que precisa ser emitida pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), mas não está indo. É um atraso enorme provocado lá por Brasília", disparou o vice-governador. "Fui ao Ministério dos Transportes, na semana passada, e a informação que me deram é que o acordo do governo com a Vale está para sair, mas estamos ouvindo isso há alguns meses. Virou novela mexicana. Com o atraso, o desafio das desapropriações só cresce. A ferrovia vai passar por cidades muito adensadas, caso de Viana, Vila Velha e Cariacica, sem a DUT, não se pode fazer nada para preservar a área do traçado. É uma pena".
O investimento na ferrovia está orçado em R$ 6 bilhões.
Procurada, a Vale mandou a seguinte nota: "a Vale está desenvolvendo o projeto do Ramal Anchieta, uma extensão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), entre os municípios de Santa Leopoldina e Anchieta, no ES. O projeto está sob análise do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A Vale doou ao Estado o projeto básico da ferrovia EF-118 (continuidade da ferrovia até o Rio de Janeiro), no trecho entre Anchieta e Presidente Kennedy, em julho deste ano".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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