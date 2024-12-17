Violência não pode virar tradição na Festa de São Benedito na Serra

Tiroteio em festa na Serra termina com uma pessoa morte e outras quatro feridas Crédito: Leitor A Gazeta

A Gazeta no Instagram, muitas pessoas trataram a violência nesta festividade como uma tradição: Em pleno festejo de São Benedito, uma celebração tradicional na Serra , um tiroteio estridente provocou pânico e correria entre os participantes. Uma pessoa morreu e quatro foram baleadas , mas poderiam ser mais diante de tantos tiros. Nos comentários da publicação sobre o caso no perfil deno Instagram, muitas pessoas trataram a violência nesta festividade como uma tradição:

"Oh, gente, todo ano é a mesma coisa, corajosas são as pessoas que vão"

"Nossa, que novidade. Festa da Serra sem tiroteio não é a festa da Serra, pessoal já vai sabendo."

"Já virou rotina... uma festa que de tradição cultural e religiosa virou tradição de violência"

Não se pode normalizar a violência em nenhuma circunstância. É inaceitável que os moradores da Serra já precisem encarar a criminalidade no dia a dia dos bairros em que vivem, assustados e em estado de alerta constante com a guerra de facções. Mas é ainda mais revoltante que, em um momento de confraternização tão esperado no município, não exista um pouco de paz. O mínimo de tranquilidade.

Os criminosos não dão trégua nem mesmo em uma festa de cunho religioso. A Prefeitura da Serra informou que os disparos foram motivados por briga de facções. "O patrulhamento preventivo estava reforçado e a festa acontecia com tranquilidade. Entretanto os elementos conseguiram se infiltrar na multidão e cometer o delito". A prefeitura também informou que "nas ações de planejamento junto à Polícia Militar, estava acordada a presença da Polícia Montada, que não compareceu".

Ora, de antemão fica evidenciada a necessidade de melhorar a organização dos esquemas de segurança na própria festividade, que prossegue até o fim do mês. E vale lembrar que temos eventos de réveillon, verão e carnaval pela frente. A prefeitura informou que novas estratégias seriam decididas em uma reunião com os membros da Comissão de Eventos, Secretaria de Defesa Social, 6º Batalhão da Polícia Militar, Polícia Montada, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal.