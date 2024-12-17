Após tiros e morte, Serra terá reforço na segurança em festas de fim de ano

Reunião discutiu reforço na segurança para Festa de São Benedito Crédito: Samuel Chahoud/ Prefeitura da Serra

Após um tiroteio que terminou na morte de um jovem e deixou outras quatro pessoas feridas no primeiro dia da Festa de São Benedito , em Serra Sede, no último domingo (15), o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) se reuniu com órgãos de segurança pública na segunda-feira (16), e definiu que vai dobrar o número de agentes da Guarda Municipal durante os demais dias da Festa de São Benedito, e ainda no réveillon e durante o verão. O calendário dos eventos do município não foi alterado.

Segundo a comandante da Guarda Civil Municipal da Serra, Laís Araújo, agentes estarão equipados e preparados para lidar com qualquer tipo de incidente. “Nos próximos dias de festa vamos estar com nossa equipe dobrada, com a base móvel e efetivo a pé. Além das viaturas do patrulhamento e da nossa equipe especializada de Ronda Ostensiva Municipal, com equipamentos adequados e mais preparado para tomar atitudes em qualquer tipo de ação que venha ter nos eventos. Além disso, teremos também patrulhamento em torno do local”, afirmou.

O tenente Coronel Goês, da Polícia Militar, também destacou reforço policial por parte da corporação para os próximos dias de festa na cidade, e ainda no verão. “A PM já fez a programação para as festas autorizadas pela Prefeitura da Serra que vão acontecer neste período. Já reforçamos o policiamento nos entornos com escalas especiais com força tática. Solicitamos o emprego das forças especializadas, como a cavalaria, canil e BME”, disse o militar.

Durante a reunião, Vidigal lamentou o incidente ocorrido durante uma das mais tradicionais festividades do município. “Tivemos uma fatalidade no domingo, que infelizmente pode ocorrer em qualquer evento e não só em festas grandes. Decidimos fazer essa reunião, pois a Serra tem uma série de eventos nesse fim de ano para podermos manter uma estrutura para dar mais tranquilidade e segurança para os moradores não só nesses eventos, mas durante todo o verão”, disse o prefeito.

Segundo comunicado divulgado pela Prefeitura da Serra, a reunião contou com representantes das polícias Militar, Civil e Federal e membros da Comissão de Eventos da Serra, que é organizada da seguinte forma: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur); Secretaria de Defesa Social (Sedes) com Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento de Operações de Trânsito (DOT); Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) com a equipe de posturas; Secretaria de Saúde (Sesa) com a Vigilância Sanitária; e Secretaria Municipal de Serviços (Sese).

Jovem morreu e até músico foi baleado durante show

O primeiro dia da Festa de São Benedito , uma das celebrações mais tradicionais da Serra , terminou em violência na noite de domingo (15). Um tiroteio registrado por volta das 21h interrompeu o evento em Serra Sede, deixando cinco baleados. Um deles, identificado como Mateus Arariba Rangel de Oliveira, de 20 anos, morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital na cidade, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar

Consta na ocorrência da PM que Mateus foi atingido e morreu ainda durante o evento de corta do mastro. As outras vítimas baleadas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Entre os atingidos está um músico da banda Estrelas dos Artistas, que estava se apresentando no evento.

O músico Hércules Montarroyos Neves, de 36 anos, conversou com a TV Gazeta. “Já estava se encaminhando para o encerramento do cortejo, a cortada do mastro, que é uma festa tradicional. A gente estava tocando quando eu escutei vários disparos atrás de mim. Como era muito perto, eu corri. Quando eu estava correndo, já senti que tinha tomado um tiro e corri para trás de um carro”, contou.

Segundo Prefeitura da Serra , o motivo dos disparos foi uma briga de facções. "O patrulhamento preventivo estava reforçado e a festa acontecia com tranquilidade. Entretanto os elementos conseguiram se infiltrar na multidão e cometer o delito", afirmou a administração municipal.

Ainda conforme a prefeitura, "nas ações de planejamento junto à Polícia Militar, estava acordada a presença da Polícia Montada, que não compareceu". Uma reunião foi convocada para esta segunda-feira (16) com os membros da Comissão de Eventos, Secretaria de Defesa Social, 6º Batalhão da Polícia Militar, Polícia Montada, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, na qual serão discutidas e deliberadas novas estratégias para os próximos dias da Festa de São Benedito, assim como a Festa do Dia do Serrano e do Réveillon, e no verão.

Hércules Montarroyos Neves, 36 anos, ferido na Festa de São Benedito Crédito: Priciele Venturini | TV Gazeta

Polícia Militar informou as idades das vítimas: além do jovem de 20 anos que morreu no local, houve registro de um homem de 22 anos que foi levado pela Guarda Municipal à UPA de Serra Sede. Um homem de 33 anos foi socorrido por uma guarnição ao Pronto Atendimento da região e transferido para o Hospital Jayme Santos Neves. Uma mulher de 22 anos também foi levada à UPA de Serra Sede. Já na Unidade de Pronto Atendimento, os militares identificaram um homem de 25 anos que foi alvejado no evento.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.