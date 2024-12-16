Jovem morre e até músico é baleado durante tiroteio em festa na Serra

O primeiro dia da Festa de São Benedito , uma das celebrações mais tradicionais da Serra , terminou em violência na noite de domingo (15). Um tiroteio registrado por volta das 21h interrompeu o evento em Serra Sede, deixando cinco baleados. Um deles, identificado como Mateus Arariba Rangel de Oliveira, de 20 anos, morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital na cidade, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar

Consta na ocorrência da PM que Mateus foi atingido e morreu ainda durante o evento de corta do mastro. As outras vítimas baleadas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Entre os atingidos está um músico da banda Estrelas dos Artistas, que estava se apresentando no evento.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a banda confirmou que o integrante está entre os feridos. "Nosso músico foi vítima de um disparo. Ele foi socorrido, levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, depois, transferido para o Hospital Jaime. Ele está bem e segue em observação", diz o texto.

Hércules Montarroyos Neves, 36 anos, ferido na Festa de São Benedito Crédito: Priciele Venturini | TV Gazeta

O músico Hércules Montarroyos Neves, de 36 anos, conversou com a TV Gazeta. “Já estava se encaminhando para o encerramento do cortejo, a cortada do mastro, que é uma festa tradicional. A gente estava tocando quando eu escutei vários disparos atrás de mim. Como era muito perto, eu corri. Quando eu estava correndo, já senti que tinha tomado um tiro e corri para trás de um carro”, contou.

Segundo Prefeitura da Serra , o motivo dos disparos foi uma briga de facções. "O patrulhamento preventivo estava reforçado e a festa acontecia com tranquilidade. Entretanto os elementos conseguiram se infiltrar na multidão e cometer o delito", afirmou a administração municipal.

Ainda de acordo com a prefeitura, "nas ações de planejamento junto à Polícia Militar, estava acordada a presença da Polícia Montada, que não compareceu". Uma reunião foi convocada para esta segunda-feira (16) com os membros da Comissão de Eventos, Secretaria de Defesa Social, 6º Batalhão da Polícia Militar, Polícia Montada, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, na qual serão discutidas e deliberadas novas estratégias para os próximos dias da Festa de São Benedito, assim como a Festa do Dia do Serrano e do Réveillon, e no verão.

Polícia Militar informou as idades das vítimas: além do jovem de 20 anos que morreu no local, houve registro de um homem de 22 anos que foi levado pela Guarda Municipal à UPA de Serra Sede. Um homem de 33 anos foi socorrido por uma guarnição ao Pronto Atendimento da região e transferido para o Hospital Jayme Santos Neves. Uma mulher de 22 anos também foi levada à UPA de Serra Sede. Já na Unidade de Pronto Atendimento, os militares identificaram um homem de 25 anos que foi alvejado no evento.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.