Weverson diz que vai revisar contratos e pode recontratar exonerados na Serra

Weverson Meireles tomou posse como prefeito da Serra ao lado da vice, Gracimeri Gaviorno Crédito: Tiago Alencar

Logo após a posse, o prefeitou anunciou os planos de governo e disse que a primeira ação à frente do Executivo serrano será a criação de um grupo para analisar os contratos da prefeitura, em busca de formas para reduzir o custeio da administração.

"Estamos finalizando um decreto em que vamos instituir um grupo para olhar com riqueza de detalhes os grandes contratos da prefeitura. Queremos trabalhar com a máxima da nossa gestão, que é mais com menos. Então, vamos buscar otimizar e melhorar a oferta de serviço com cada vez menos custeio. Vamos tomar medidas para que possamos continuar o ritmo acelerado de investimento. Para isso, precisamos aperfeiçoar ainda mais a aplicação de custeio da máquina pública. Com muita responsabilidade, vamos cuidar das contas e das pessoas", disse Weverson.

A medida pode atender a um dos objetivos do prefeito eleito, revelado em entrevista à Gazeta: ele garantiu que um dos seus primeiros atos como novo chefe do Executivo serrano será "enxugar os gastos e otimizar os serviços" na cidade, incluindo a possibilidade de uma reforma administrativa.

"Vidigal tomou essa decisão dando liberdade a essa nova gestão, para que nós possamos escolher os nossos secretários com critérios técnicos. O ato de de exoneração permite que possamos, no nosso ato de nomeação, conciliar a boa política com uma boa entrega técnica na nossa gestão. Se aquelas pessoas que foram exoneradas apresentarem um perfil técnico, que atenda a prefeitura, poderão ser nomeadas novamente", explicou o prefeito.

Após ter anunciado a nova composição do secretariado serrano, com a vice Gracimeri à frente da pasta de Defesa Social, Weverson disse que outra prioridade da gestão será construir um pacto pela paz na Serra.

"Teremos a conquista de ter a nossa guarda municipal funcionando 24 horas, advindo agora dos novos aprovados em concursos. Os moradores podem contar com a construção de uma cidade cada vez mais segura. Teremos tolerância zero com crime e com os criminosos", garantiu.

"Estamos preparados para um dos maiores investimentos em mobilidade na história da nossa cidade, que é a construção da terceira via ligando Serra a Vitória. O Senado Federal aprovou uma operação de crédito de US$ 57 milhões. Essa autorização agora vai para o Ministério da Fazenda para que possamos iniciar os trâmites de assinatura desse contrato. Aí sim, teremos condições de dar a data da ordem de serviço das duas obras vinculadas a essa operação de crédito, que são a construção de uma via expressa entre a Praia de Carapebus e Jardim Camburi e a ligação do Civit II à BR 101", anunciou.

Weverson Meireles tem 33 anos e é formado em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . Ocupou o cargo de secretário de Estado de Turismo até o início de 2023. Foi subsecretário de Esportes no Executivo estadual e também comandou a Secretaria de Governo da Prefeitura da Serra. Por fim, presidiu o diretório estadual do PDT até março de 2024. Deixou o posto para se dedicar à candidatura a prefeito da Serra.

O PDT, partido de Weverson, foi novamente a legenda que conseguiu eleger mais vereadores na cidade, totalizando cinco nomes vitoriosos nas urnas e terá o maior número de parlamentares na Casa

Quem são os vereadores da Serra