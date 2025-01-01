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Gestão 2025-2028

Weverson diz que vai revisar contratos e pode recontratar exonerados na Serra

Prefeito toma posse e anuncia a criação de um grupo para analisar os contratos em busca de formas para reduzir o custeio da administração
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jan 2025 às 20:17

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 20:17

Weverson Meireles toma posse como prefeito da Serra ao lado da vice, Gracimeri Gaviorno
Weverson Meireles tomou posse como prefeito da Serra ao lado da vice, Gracimeri Gaviorno Crédito: Tiago Alencar
Vitorioso no segundo turno com 60,48% dos votos válidos nas eleições de 2024, Weverson Meireles (PDT) tomou posse na tarde desta quarta-feira (1º) para o primeiro mandato à frente da Prefeitura da Serra. Além dele e da vice Gracimeri Gaviorno (MDB), 23 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2025-2028.
Logo após a posse, o prefeitou anunciou os planos de governo e disse que a primeira ação à frente do Executivo serrano será a criação de um grupo para analisar os contratos da prefeitura, em busca de formas para reduzir o custeio da administração.
"Estamos finalizando um decreto em que vamos instituir um grupo para olhar com riqueza de detalhes os grandes contratos da prefeitura. Queremos trabalhar com a máxima da nossa gestão, que é mais com menos. Então, vamos buscar otimizar e melhorar a oferta de serviço com cada vez menos custeio. Vamos tomar medidas para que possamos continuar o ritmo acelerado de investimento. Para isso, precisamos aperfeiçoar ainda mais a aplicação de custeio da máquina pública. Com muita responsabilidade, vamos cuidar das contas e das pessoas", disse Weverson. 
Dentro dessa iniciativa de reduzir o custeio, mais de 800 servidores comissionados de diversas pastas e órgãos da Serra foram exonerados na última segunda-feira (30), no penúltimo dia da administração do prefeito Sergio Vidigal (PDT), que atuou pela eleição de Weverson. O novo prefeito comentou a medida e disse que parte dos exonerados poderá ser reconduzida aos cargos.
A medida pode atender a um dos objetivos do prefeito eleito, revelado em entrevista à Gazeta: ele garantiu que um dos seus primeiros atos como novo chefe do Executivo serrano será "enxugar os gastos e otimizar os serviços" na cidade, incluindo a possibilidade de uma reforma administrativa.
"Vidigal tomou essa decisão dando liberdade a essa nova gestão, para que nós possamos escolher os nossos secretários com critérios técnicos. O ato de de exoneração permite que possamos, no nosso ato de nomeação, conciliar a boa política com uma boa entrega técnica na nossa gestão. Se aquelas pessoas que foram exoneradas apresentarem um perfil técnico, que atenda a prefeitura, poderão ser nomeadas novamente", explicou o prefeito.
Após ter anunciado a nova composição do secretariado serrano, com a vice Gracimeri à frente da pasta de Defesa Social, Weverson disse que outra prioridade da gestão será construir um pacto pela paz na Serra.
"Teremos a conquista de ter a nossa guarda municipal funcionando 24 horas, advindo agora dos novos aprovados em concursos. Os moradores podem contar com a construção de uma cidade cada vez mais segura. Teremos tolerância zero com crime e com os criminosos", garantiu.
O prefeito voltou a citar investimentos que serão feitos para a melhoria da mobilidade na Serra. Entre eles, a criação de uma nova ligação entre o município e Vitória
"Estamos preparados para um dos maiores investimentos em mobilidade na história da nossa cidade, que é a construção da terceira via ligando Serra a Vitória. O Senado Federal aprovou uma operação de crédito de US$ 57 milhões. Essa autorização agora vai para o Ministério da Fazenda para que possamos iniciar os trâmites de assinatura desse contrato. Aí sim, teremos condições de dar a data da ordem de serviço das duas obras vinculadas a essa operação de crédito, que são a construção de uma via expressa entre a Praia de Carapebus e Jardim Camburi e a ligação do Civit II à BR 101", anunciou.
Weverson Meireles tem 33 anos e é formado em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ocupou o cargo de secretário de Estado de Turismo até o início de 2023. Foi subsecretário de Esportes no Executivo estadual e também comandou a Secretaria de Governo da Prefeitura da Serra. Por fim, presidiu o diretório estadual do PDT até março de 2024. Deixou o posto para se dedicar à candidatura a prefeito da Serra.
O PDT, partido de Weverson, foi novamente a legenda que conseguiu eleger mais vereadores na cidade, totalizando cinco nomes vitoriosos nas urnas e terá o maior número de parlamentares na Casa.

Quem são os vereadores da Serra

  • Saulinho da Academia (PDT)
  • Teilton Valim (PDT)
  • Pastor Dinho Souza (PL)
  • Paulinho do Churrasquinho (PDT)
  • Rafael Estrela do Mar (PSDB)
  • Fred (PDT)
  • Professor Rurdiney (PSB)
  • Andréa Duarte (PP)
  • Professor Renato Ribeiro (PDT)
  • Leandro Ferraço (PSDB)
  • Agente Dias (Republicanos)
  • Rodrigo Caldeira (Republicanos)
  • Dr William Miranda (União)
  • Jefinho do Balneário (Podemos)
  • Henrique Lima (Podemos)
  • Antonio Cea (Republicanos)
  • Cleber Serrinha (MDB)
  • George Guanabara (Podemos)
  • Raphaela Moraes (PP)
  • Cabo Rodrigues (MDB)
  • Stefano Andrade (PV)
  • Pequeno Gás (PSD)
  • Wellington Alemão (Rede)

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