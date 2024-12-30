Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Prestes a deixar o cargo devido ao fim de seu mandato, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), sancionou projeto de lei que aumenta o salário do prefeito, do vice e dos secretários da cidade a partir de 2025, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (30).

O texto havia sido aprovado pela Câmara de Vereadores do município no último dia 2, sem apresentar o impacto financeiro da medida aos cofres públicos. Dos 23 parlamentares que compõem o Legislativo Municipal, 17 se manifestaram a favor do reajuste. Não houve registro de votos contrários nem abstenções, conforme indicação do painel de votação.

O aumento nos vencimentos do chefe do Executivo municipal foi de 39,6%, passando dos atuais R$ 15.752,45 para R$ 22 mil. Enquanto isso, o salário do vice-prefeito na Serra salta de R$ 12.601,96 para R$ 17,5 mil, um reajuste de 38,8%.

Os secretários, por sua vez, terão um incremento de 41% na folha de pagamento. Hoje, um secretário da Serra tem remuneração de R$ 13.826,83. Em 2025, o montante alcançará os R$ 19,5 mil.

Your browser does not support the audio element. Vidigal sobe salários de prefeito, vice e secretários e corta 800 comissionados na Serra

No texto do projeto aprovado pela Câmara de Vereadores da Serra ressalta-se que o reajuste acontece por meio de parcela única, ficando vedado o acréscimo de gratificações, adicionais, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória.

A medida passa a valer no próximo ano, contemplando, portanto, o prefeito eleito, Weverson Meireles (PDT); sua vice, a delegada Gracimeri Gaviorno (MDB); e seu futuro secretariado.

O texto prevê que, se Gracimeri for nomeada secretária, deverá optar por receber o subsídio de vice-prefeita ou o de secretária, não podendo acumular as duas remunerações. Em entrevista à Gazeta publicada na última sexta-feira (27), Weverson disse: “Ela (Gracimeri) tem condições de assumir qualquer secretaria dentro da gestão preparada, tem uma história de entrega ao serviço público. Não está descartada como secretária de Segurança, não”.

Na mesma entrevista, Weverson afirmou que manterá alguns nomes do secretariado de Vidigal, e mudará outros. Ele ainda afirmou que não pretende reduzir o número de pastas.

Exoneração em massa

A edição desta segunda do Diário Oficialdo Estado também traz as exonerações de mais de 800 servidores comissionados de diversas pastas e órgãos da Serra.

A medida pode atender a um dos objetivos do prefeito eleito, revelado em entrevista à Gazeta: ele garantiu que um dos seus primeiros atos como novo chefe do Executivo serrano será "enxugar os gastos e otimizar os serviços" na cidade, incluindo a possibilidade de uma reforma administrativa.

“Vou ter uma equipe exclusiva para olhar para a otimização do gasto público, porque já vimos, no passado, alguns gestores tomando a decisão de fazer cortes lineares, e isso já não é o que tem de mais moderno na gestão pública, porque, se fizer um corte linear, pode às vezes prejudicar espaços de debate da política pública que não têm a mesma proporção”, disse Weverson, que tomará posse no dia 1º de janeiro.

“Por exemplo, tem uma secretaria que tem um quadro X de servidores e outras secretarias que têm um quadro quatro vezes maior de servidores. Então, precisa ter muito cuidado ao fazer qualquer tipo de corte linear. Teremos, sim, uma reforma administrativa na gestão municipal”, complementou ele.

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