Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Weverson para a Serra

01

Implantar um centro municipal de diagnósticos

Uma das promessas feitas por Weverson Meireles para a área da Saúde, em entrevista para A Gazeta , foi a construção de um Centro de Diagnóstico Municipal com tecnologias avançadas para diagnóstico e tratamento com foco na saúde da mulher e das crianças neuroatípicas e neurodivergentes.

02

Ampliar o ensino de tempo integral

A Gazeta em 29 de agosto de 2024, o então candidato prometeu entregar dez novos CMEIs e dez novas EMEFs em tempo integral no município da Serra, com foco em melhorar o desempenho acadêmico, reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade e oferecer uma estrutura que apoie as famílias. Em programa de rádio, prometeu ainda ampliar em 50% a oferta de tempo integral, priorizando o atendimento a crianças de 0 a 5 anos de idade. Ainda na entrevista c oncedida paraem 29 de agosto de 2024, o então candidato prometeu entregar dez novos CMEIs e dez novas EMEFs em tempo integral no município da Serra, com foco em melhorar o desempenho acadêmico, reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade e oferecer uma estrutura que apoie as famílias. Em programa de rádio, prometeu ainda ampliar em 50% a oferta de tempo integral, priorizando o atendimento a crianças de 0 a 5 anos de idade.

03

Criar benefício para filhos de vítimas de violência

Outra promessa feita por Weverson é o pagamento de benefício a filhos de mulheres vítimas de violência doméstica na Serra. A proposta foi apresentada pelo candidato durante entrevista concedida à TV Gazeta, em 14 de setembro. A verba seria destinada a adolescente de até 17 anos e se chamaria Cartão Esperança. Na ocasião, o pedetista garantiu que o cartão teria um valor de 70% do salário mínimo – atualmente avaliado em R$ 1.412,00 – e que começaria a funcionar no início da gestão. "Queremos manter a estrutura daquela família, e o Cartão Esperança é manter a dignidade e dar uma oportunidade de crescimento desse filho ou filha que passa pelo momento difícil", disse.

04

Criar a Universidade da Criança

Em propaganda eleitoral para o rádio, que o leitor pode ouvir acima, Weverson listou 12 compromissos para a Serra. Um deles foi a criação da Universidade da Criança, para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental com ensino bilíngue. "O inglês hoje é fundamental", frisou.

05

Municipalizar trecho da BR-101

Na mesma propaganda de rádio, em que lista 12 promessas para a Serra, o então candidato se comprometeu a municipalizar trecho urbano da BR 101 e criar a Avenida Mestre Álvaro, construindo três novos mergulhões: dois na saída da ArcelorMittal e outro no novo cruzamento da Av. Eldes Scherrer com a BR 101. No plano de governo, consta ainda a promessa de implantar um corredor exclusivo de ônibus na futura Avenida Mestre Álvaro, conectando Serra- Sede a Laranjeiras, para melhorar o fluxo do transporte público. "Quando falamos da municipalização, teremos a oportunidade de criar um grande corredor de desenvolvimento às margens da BR 101", disse.

06

Construir terceira via de ligação com Vitória

Em entrevista para A Gazeta na fase de campanha eleitoral e também em seu plano de governo, o novo mandatário prometeu: uma via expressa entre Carapebus e Camburi, para dar fluidez ao trânsito. "Vamos conectar Jardim Camburi à praia de Carapebus, com um crescimento organizado e sustentável para o nosso litoral. Vamos encurtar o tempo e aproximar o litoral da Serra à Capital e às outras cidades", prometeu. Na área de mobilidade, o então candidato ainda se comprometeu, no plano de governo, a criar uma ligação da Av. Norte Sul com a BR 101 e Civit I, via Bairro Taquara, e um contorno viário para ligar Serra-Sede a Jacaraípe, passando pelo Bairro São Domingos. na fase de campanha eleitoral e também em seu plano de governo, o novo mandatário prometeu: umavia expressa entre Carapebus e Camburi, para dar fluidez ao trânsito. "Vamos conectar Jardim Camburi à praia de Carapebus, com um crescimento organizado e sustentável para o nosso litoral. Vamos encurtar o tempo e aproximar o litoral da Serra à Capital e às outras cidades", prometeu. Na área de mobilidade, o então candidato ainda se comprometeu, no plano de governo, a criar uma ligação da Av. Norte Sul com a BR 101 e Civit I, via Bairro Taquara, e um contorno viário para ligar Serra-Sede a Jacaraípe, passando pelo Bairro São Domingos.

07

Dobrar efetivo da guarda e oferecer atendimento 24h

Na área de segurança pública, uma das principais promessas do então candidato do PDT se referia à ampliação do atendimento da guarda, tanto com o reforço do efetivo quanto com a extensão do horário de funcionamento. Weverson prometeu dobrar o número de agentes de 150 para 300 e, com isso, implementar o atendimento 24h da guarda na cidade, com escalas de três turnos. Em entrevista para A Gazeta , o pedetista complementou que, para efetivar essa proposta, seria preciso também viabilizar uma base adequada para a troca de turnos dos agentes, um local adequado para armazenar o armamento e investir na aquisição de novas viaturas e equipamentos.

08

Construir nova UPA e uma unidade regional de Saúde

Outras das propostas para a área de Saúde na Serra reforçadas durante a campanha de Weverson, presentes tanto no plano de governo quanto na propaganda de rádio registrada nesta reportagem, estão a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região do Civit e uma unidade regional em Nova Almeida. Em debate da TV Gazeta , o então candidato ainda reforçou a promessa de construir 11 unidades básicas de saúde na cidade, que consta em seu plano de governo.

09

Garantir 100% de atendimento em Saúde da Família

Em entrevista à TV Gazeta, o candidato do PDT garantiu que, ainda no primeiro semestre de 2025, toda a população da Serra terá cobertura do programa de Saúde da Família. "Nós vamos atingir 100% do nosso município atendido pelo programa de Saúde da Família. Nós vamos contratar especificamente mais 32 médicos para a Saúde da Família. Nós vamos contratar , ao todo, mais 390 profissionais para que nós possamos atingir 100% do nosso município atendido no primeiro semestre", afirmou.



10

Ampliar câmeras de videomonitoramento

Em programa de rádio e em entrevista para a TV Gazeta , Weverson prometeu ampliar o número de câmeras de videomonitoramento na Serra, que atualmente é de 270. "Vamos chegar a 400 câmeras no videomonitoramento segundo o nosso planejamento estratégico da cidade", registrou.

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Criar três centros de especialidades

Ainda no campo da Saúde, o prefeito eleito prometeu criar três centros de especialidades em diferentes regiões da cidade. O objetivo, registrado no plano de governo, é garantir que todos os cidadãos tenham acesso fácil e rápido a serviços especializados. "Cada centro oferecerá uma gama de especialidades médicas, adaptadas às necessidades da população local", de acordo com o documento.

12

Ampliar visitação a parques

Para o fomento ao turismo na Serra, uma das promessas feitas por Weverson trata sobre a abertura de parques municipais para visitação. Em seu plano de governo, o prefeito eleito cita a abertura dos parques de Bicanga e Jardim Botânico para visitação aos finais de semana, dispondo nestes espaços de infraestrutura de lazer e alimentação, além de fomentar a consciência ambiental nos visitantes.

13

Criar Centro de Atenção ao Idoso

Também na Saúde, o pedetista ainda se compromete a estruturar e organizar um Centro de Referência de Atenção ao Idoso (CRAI), integrado à rede de saúde e assistência social, com linha de cuidado eficiente e humanizada. A promessa consta do plano de governo registrado na Justiça Eleitoral. Weverson ainda reforçou, em entrevista para A Gazeta , o compromisso de implantar o atendimento domiciliar para idosos e pessoas com deficiência, "visando manter os vínculos familiares enquanto oferece o cuidado necessário".

14

Implementar o voucher escolar

O candidato do PDT se comprometeu ainda a enriquecer o kit de materiais escolares fornecido aos estudantes e introduzir um sistema de voucher para aquisição de uniformes e materiais escolares, visando apoiar o comércio local, segundo o plano de governo. Em programa de rádio, Weverson explicou que a ideia do voucher, chamado por ele de Cartão Kit Escolar, é que, em vez de a prefeitura comprar o material escolar, a mochila e os uniformes, as famílias vão receber um cartão que dará direito de adquirir os produtos no comércio local.

15

Criar os programas Casa Segura e Casa Reformada