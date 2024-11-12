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Eleições 2024

'Serei a voz da mulher na prefeitura', diz Gracimeri, vice-prefeita eleita na Serra

Em entrevista ao videocast Papo de Eleições, a delegada aposentada eleita vice-prefeita na chapa de Weverson Meireles (PDT) afirmou que está "pronta para atuar em qualquer área que o prefeito escalar"; assista

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 18:05

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

12 nov 2024 às 18:05
Papo de eleições Gracimeri Gaviorno
Papo de eleições, apresentado por Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, entrevistou Gracimeri Gaviorno, vice-prefeita eleita na Serra Crédito: Farley Sil
A delegada aposentada da Polícia Civil (PCES) Gracimeri Gaviorno foi a aposta do MDB, partido presidido no Espírito Santo pelo vice-governador Ricardo Ferraço, para garantir um lugar na gestão do município da Serra a partir do próximo ano. Ela foi eleita, no segundo turno das Eleições 2024, vice-prefeita na chapa majoritária encabeçada por Weverson Meireles (PDT), que sucederá Sergio Vidigal (PDT) à frente do Executivo municipal.
Gracimeri começou sua trajetória na política em 2020, quando concorreu à Prefeitura da Serra como candidata do extinto PSC. Saiu da disputa na sexta colocação, totalizando 2,04% dos votos válidos. Também concorreu a uma vaga de deputada estadual na Assembleia Legislativa nas eleições de 2022, dessa vez como candidata do Republicanos. Recebeu 0,13% dos votos e não conseguiu se eleger.
A emedebista também tem passagem pela Prefeitura da Serra, onde assumiu o posto de secretária de Políticas Públicas para Mulheres por pouco mais de um ano, entre 2021 e 2022. Em entrevista concedida ao videocast Papo de Eleições, de A Gazeta, a delegada fez um retrospecto de sua trajetória até o posto de vice no Executivo serrano, destacou a importância das alianças políticas firmadas e revelou que pretende ter papel importante na gestão pedetista, especialmente no enfrentamento à violência doméstica.
"Pretendo, como vice, contribuir para o desenvolvimento da mulher, aproveitando minha experiência para trabalhar políticas integradas e poder ser a voz da mulher serrana dentro da prefeitura", disse a vice-prefeita eleita. Confira, abaixo, a entrevista na íntegra.

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