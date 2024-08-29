Weverson Meireles promete robôs para atendimento na saúde e teatro municipal na Serra

O Plano Nacional de Educação é um desafio para os municípios do país. Nosso projeto é entregar dez novos CMEIs e 10 novas EMEFs em tempo integral no município da Serra, com foco em melhorar o desempenho acadêmico, reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade e oferecer uma estrutura que apoie as famílias trabalhadoras. Já avançamos muito na gestão do prefeito Sérgio Vidigal e temos o plano de governo mais completo para melhorar a educação e também a vida das pessoas, ampliando oportunidades e perspectiva de futuro.