Agendamento de consultas e exames médicos com a ajuda de robôs, mais ciclovias e construção de um teatro na cidade. Essas são algumas das propostas apresentadas por Weverson Meireles (PDT) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas Eleições 2024, que estão sendo publicadas desde segunda-feira (26), sempre pela manhã. À tarde, de quarta (28) a sexta-feira (30), tem sido a vez dos candidatos a prefeito de Cariacica.
A rodada de conversas começou na semana passada, entre os dias 19 e 23 de agosto, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória e Vila Velha pelos próximos quatro anos. As entrevistas abriram o caminho para uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Weverson Meireles promete robôs para atendimento na saúde e teatro municipal na Serra
Na Serra, os candidatos Antonio Bungenstab (PRTB), Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT) concederam entrevistas, que estão sendo publicadas nessa ordem. Já os candidatos Igor Elson (PL), Professor Roberto Carlos (PT) e Wylson Zon (Novo) confirmaram a participação, mas não enviaram as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Weverson Meireles (PDT):
A ligação entre a Serra e a Capital é um dos maiores gargalos do trânsito na Região Metropolitana da Grande Vitória. Há alguns anos discute-se a possibilidade de uma terceira rota entre os municípios. O que o seu plano de governo contempla para melhorar a mobilidade urbana na Serra?
Vamos investir em políticas que viabilizem o uso do transporte público, aumento da frota e da infraestrutura, transporte não motorizado, via expressa entre Carapebus e Camburi, ligação da Avenida Norte Sul com a BR 101 e Civit I, contorno viário que ligará Serra Sede a Jacaraípe e um corredor exclusivo de ônibus na Avenida Mestre Álvaro. Além disso, faremos mergulhões, viadutos e ciclovias para melhorar as conexões. Estou preparado para esses projetos porque coordenei o Plano Estratégico de Longo Prazo da Serra 2024-2044 ao lado do prefeito Vidigal, sei dos desafios e como resolvê-los.
A Serra tem um grande potencial turístico com o seu litoral e monumentos históricos, mas sofre com sérios problemas com a balneabilidade das praias. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade da água para os banhistas?
A Serra possui 23 quilômetros de praias e atualmente monitora regularmente 26 pontos, dos quais apenas 3 apresentam problemas pontuais. Providências já estão sendo tomadas e, nos próximos 4 anos, intensificaremos as ações. Vamos intensificar o projeto Se Liga na Rede para que as pessoas liguem suas redes de esgoto corretamente, além da limpeza das áreas de mangue seco. Também vamos intensificar monitoramento e fiscalizações, e promover um projeto inovador de desassoreamento dos principais rios e lagos da cidade. Com essas medidas, vamos ampliar e fazer do turismo da Serra uma referência.
Caso vença a eleição, de que maneira planeja melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Ampliar os agentes da Guarda Municipal, que atuarão 24 horas. Fortaleceremos o GGIM (Gabinete de Segurança), que inclui a participação de autoridades municipais e forças de segurança, garantindo a eficiência na coordenação das ações e uma resposta rápida e integrada. Aumentaremos as áreas de videomonitoramento. As ações de segurança serão vinculadas a iniciativas de proteção social, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade, que podem levar à criminalidade, incluindo os jovens. Expandir a participação na FICO da PF e apostar na Educação sempre como fator de transformação social.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Mesmo sendo uma demanda vinculada ao governo do Estado, a Serra já se destaca com o funcionamento do Centro de Especialidades de Carapina, que tinha apenas 10 especialistas e hoje conta com 60 especialidades. Vamos criar AMES regionais com especialidades de acordo com as demandas. Também vamos criar o Centro de Diagnóstico Municipal com tecnologias avançadas para diagnóstico e tratamento com foco na saúde da mulher. Além disso, vamos implantar o Serviço de Hemodiálise Municipal. Uma das nossas ações também será a ampliação do agendamento online e das teleconsultas.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, (correto é até 2025) que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental da Serra, apenas 4,4% dos estudantes dos anos iniciais e 2,4% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
O Plano Nacional de Educação é um desafio para os municípios do país. Nosso projeto é entregar dez novos CMEIs e 10 novas EMEFs em tempo integral no município da Serra, com foco em melhorar o desempenho acadêmico, reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade e oferecer uma estrutura que apoie as famílias trabalhadoras. Já avançamos muito na gestão do prefeito Sérgio Vidigal e temos o plano de governo mais completo para melhorar a educação e também a vida das pessoas, ampliando oportunidades e perspectiva de futuro.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
Saúde: Criar centro com tecnologias avançadas para diagnóstico e tratamento com foco na saúde da mulher; implementar Plataforma Digital Integrada e chatbot para Atendimento. Educação: entregar dez novos CMEIs e 10 novas EMEFs em tempo integral. Segurança: aumento do efetivo e funcionamento da Guarda Municipal 24 horas. Bem-Estar animal: plano para resgate, castração, tratamento médico, socialização e adoção de animais de rua. Assistência: Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência. Cultura: Implantação do Teatro Municipal da Serra.