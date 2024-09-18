Weverson Meireles promete guarda 24h e programa Saúde da Família na Serra

Weverson Meireles, candidato à Prefeitura da Serra entrevistado por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A TV Gazeta faz uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Nesta semana, estão sendo recebidos os candidatos à Prefeitura da Serra que pontuaram 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto, no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Na última segunda-feira (16), Audifax Barcelos (PP) foi entrevistado e na terça-feira (17), foi a vez de Pablo Muribeca (Republicanos). Confira a entrevista com o Weverson Meireles

Weverson Meireles começou a entrevista comentando sobre a educação, que pretende aumentar em 50% as escolas em tempo integral e investir em tecnologia. "Vamos ter um investimento histórico em tecnologia nas escolas. Vamos modernizar, ter laboratórios de tecnologia para agregar a capacidade dos nossos profissionais de educação, formação, continuada e infraestrutura das escolas, com acesso a tecnologia de ponta. Junto com cada escola entender a realidade de investimentos e tecnologia", destacou o candidato.

Sobre saúde, o candidato pontuou que pretende manter o agendamento online, mas voltar com o agendamento presencial. "O agendamento online vai ampliar. Ele funciona, mas precisa de um aperfeiçoamento. E eu estou aqui para proporcionar esse aperfeiçoamento. Precisamos entender a dificuldade e os desafios que a gestão pública vai trazendo e nós vamos aperfeiçoando para que possamos melhorar a qualidade de vida da nossa população". Além disso, afirmou que, no primeiro semestre, vai focar em colocar 100% da cidade com atendimento do programa de Saúde da Família.

"Ainda no primeiro semestre, nós vamos atingir 100% do nosso município atendido pelo programa de Saúde da Família. Nós vamos contratar especificamente mais 32 médicos para a Saúde da Família. Nós vamos contratar , ao todo, mais 390 profissionais para que nós possamos atingir 100% do nosso município atendido no primeiro semestre" Weverson Meireles - Candidato à prefeitura da Serra pelo PDT

Perguntado sobre o trânsito, Weverson reforçou que seu foco será a municipalização da BR-101 como planejamento estratégico para melhorar o fluxo de carros na cidade. O candidato apontou também que pretende construir mergulhões em pontos diferentes, além de corredor exclusivo de ônibus e ciclovia.

"Temos a possibilidade sim de fazer um grande mergulhão na entrada e saída da Arcellor Mital, desatando aquele nó que usa a BR-101. Desatar aquele nó na avenida dos Metalúrgicos e na Brigadeiro Eduardo Gomes, instalando um mergulhão. Um mesmo estilo de mergulhão que instalamos na Rotatória do Ó. E também, no entroncamento da BR-101 com a Eudes Scherrer, ali em José de Anchieta e Laranjeiras também instalando um mergulhão", explicou Weverson.

O candidato destacou que para a municipalização será feita uma gestão compartilhada com o governo do estado. "Já está disponível para que possamos instalar na BR-101 o nosso corredor exclusivo de ônibus e a nossa ciclovia. É um investimento de R$ 500 milhões. Estamos organizados, o orçamento da gestão pública é anual para fazer esse investimento com recurso próprio e com capacidade de articulação, junto ao governo do estado, Governo Federal, captar recursos para que as obras sejam executadas. Já começaria no primeiro ano a execução desse planejamento. Mas nós dependemos do retorno DNIT e da Eco-101", contou.

Ainda questionado sobre o trânsito, o candidato disse que se eleito não vai instalar mais radares e que vai buscar realizar mais concursos de agentes de trânsito e melhorar a sinalização instalando faixas elevadas. O último tema da entrevista foi segurança pública. Sobre esse assunto, Weverson garantiu que a Guarda Municipal vai funcionar 24h e que vai aumentar o número de câmeras que fazem parte do videomonitoramento.

"Mantendo o investimento na guarda municipal, tecnologia e em videomonitoramento. Fazendo com que cada vez mais a nossa guarda esteja atuando em parceria com as forças de segurança do estado, Polícia Militar, Polícia Civil. Vamos chegar a 400 câmeras no videomonitoramento segundo o nosso planejamento estratégico da cidade", finalizou.

Regras da entrevista

Todos os candidatos têm 30 minutos para responder sobre os mais variados temas. A TV Gazeta definiu uma série de regras para a realização das entrevistas a fim de garantir equidade entre os candidatos. As regras foram apresentadas as campanhas de todos os candidatos. A ordem das entrevistas seguirá a posição do candidato na última pesquisa contratada e divulgada pela TV Gazeta. O candidato mais bem posicionado abre a série de entrevistas, e assim sucessivamente.

Uma delas é que participarão das entrevistas os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais, sempre conforme a última pesquisa Quaest e Ipec, que serão divulgadas pela Rede Gazeta na semana que antecede à série. Para os demais candidatos que não pontuarem 5% ou mais na última pesquisa de intenção de voto estimulado e que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na mesma pesquisa, serão realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente.