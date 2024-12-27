Weverson quer promover reforma administrativa e reduzir gastos na Serra

Vou ter uma equipe exclusiva para olhar para a otimização do gasto público, porque já vimos, no passado, alguns gestores tomando a decisão de fazer cortes lineares, e isso já não é o que tem de mais moderno na gestão pública, porque, se fizer um corte linear, pode às vezes prejudicar espaços de debate da política pública que não têm a mesma proporção. Por exemplo, tem uma secretaria que tem um quadro X de servidores e outras secretarias que têm um quadro quatro vezes maior de servidores. Então, precisa ter muito cuidado ao fazer qualquer tipo de corte linear. Teremos, sim, uma reforma administrativa na gestão municipal.

