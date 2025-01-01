Arnaldinho Borgo faz gesto de coração na cerimônia de posse para segundo mandato na Prefeitura de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Arnaldinho promete calçadão em toda a orla de Vila Velha e despoluir Canal da Costa

Em entrevista, antes da cerimônia realizada no Centro de Convenções de Vila Velha, Arnaldinho anunciou as principais ações previstas para sua nova gestão, como a interligação de todo o calçadão da orla do município, da Praia da Costa até Nova Ponta da Fruta, e a despoluição do Canal da Costa.

"No dia 18 de janeiro, vamos inaugurar três quilômetros de calçadão, ciclovia, iluminação e pavimentação, que compreendem da Praia do Jockey até a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu. E a obra da Nova Ponta da Fruta até Interlagos, que são 6,5 km de ciclovia, calçadão e parque linear, já está iniciada. Vamos licitar agora em janeiro de Interlagos à Barra do Jucu, interligando toda a nossa orla, sem contar o Morro do Moreno", comentou o prefeito.

Arnaldinho também afirmou ter como meta a universalização do saneamento básico no município. Para isso, já planeja a realização de novas licitações para recuperação de estações de bombeamento e a inauguração da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araçás. Iniciativas que visam atingir o objetivo de avançar na despoluição do Canal da Costa, que corta um dos principais cartões postais da cidade, próximo à Terceira Ponte.

"A despoluição do Canal da Costa é uma meta minha, da Cesan, da Aegea (parceria público-privada responsável pelo saneamento básico da cidade). Vamos inaugurar a Estação de Tratamento de Esgoto de Ulysses Guimarães e de Araçás, que está sendo ampliada para ter maior capacidade de tratar o esgoto da cidade. Também vamos lançar uma licitação em janeiro para a manutenção das estações de bombeamento, o que insere o tratamento da água que está vindo e é lançada, infelizmente, ainda na costa da nossa cidade. Além disso, haverá a construção de 290 km de rede coletora de esgoto. A nossa meta é, até 2028, Vila Velha ter a universalização do saneamento básico fazendo a cidade respeitar ainda mais o meio ambiente", enfatiza o chefe do Executivo.

Ele também falou que, a partir de 7 de janeiro, uma ordem de serviço para tamponamento do Canal da Costa será emitida. "Uma obra importante e esperada pela região que compreende entre a Avenida Champagnat até a Rua Diógenes Malacarne, que vai ser tampado o canal e construído um parque linear em cima. Academia popular, pista de skate, campo de grama sintética, quadra poliesportiva, quadra de tênis, estacionamento", detalhou Arnaldinho.

Posse de prefeito e vereadores em Vila Velha

Cotado para disputar o governo do Estado nas eleições de 2026, Arnaldinho não descartou por completo a possibilidade, mas disse que o objetivo, ao iniciar o segundo mandato, é ficar na prefeitura até 2028.

"Sou do grupo do governador Renato Casagrande (PSB). Nós temos um candidato natural, que é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Mas, como sempre falo, estou pronto e preparado para o que o governo e o grupo quiserem. Minha meta é ficar até 2028, finalizando o segundo mandato e entregando o que a sociedade sempre sonhou para Vila Velha", frisou.

Ele também falou que, a partir de 7 de janeiro, uma ordem de serviço para tamponamento do Canal da Costa será emitida. "Uma obra importante e esperada pela região que compreende entre a Avenida Champagnat até a Rua Diógenes Malacarne, que vai ser tampado o canal e construído um parque linear em cima. Academia popular, pista de skate, campo de grama sintética, quadra poliesportiva, quadra de tênis, estacionamento", detalhou Arnaldinho.

O prefeito ainda anunciou que fará mudanças no secretariado em seu segundo mandato, mas sem adiantar quais serão as trocas. "Assim que adentrar à prefeitura, vamos nos reunir com todos os vereadores e o secretariado e fazer os anúncios das alterações", disse.

Arnaldo Borgo Filho, o Arnaldinho, foi vereador do município por dois mandatos seguidos. Foi eleito para o Executivo em 2020, ao vencer o ex-prefeito Max Filho (PSDB) no segundo turno. Administrador, tem 40 anos e, antes da vida política, iniciou carreira militar, chegando a tenente do Exército. Também chefiou a pasta de Assistência Social na gestão de Rodney Miranda.

O Podemos, partido de Arnaldinho, foi o que mais cresceu na Câmara de Vila Velha e o que terá a maior bancada a partir de 2025 . Em 2020, foram eleitos dois vereadores pela legenda, além de um pelo PSC, que desde então foi incorporado pelo Podemos. Em 2024, foram eleitos seis.

Quem são os vereadores de Vila Velha