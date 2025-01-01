Arnaldinho promete calçadão em toda a orla de Vila Velha e despoluir Canal da Costa
O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), reeleito com 79,04% dos votos válidos nas eleições de 2024, tomou posse nesta quarta-feira (1º) para mais um mandato à frente da Prefeitura de Vila Velha. Também foi empossado o vice Cael Linhalis (PSB).
Em entrevista, antes da cerimônia realizada no Centro de Convenções de Vila Velha, Arnaldinho anunciou as principais ações previstas para sua nova gestão, como a interligação de todo o calçadão da orla do município, da Praia da Costa até Nova Ponta da Fruta, e a despoluição do Canal da Costa.
"No dia 18 de janeiro, vamos inaugurar três quilômetros de calçadão, ciclovia, iluminação e pavimentação, que compreendem da Praia do Jockey até a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu. E a obra da Nova Ponta da Fruta até Interlagos, que são 6,5 km de ciclovia, calçadão e parque linear, já está iniciada. Vamos licitar agora em janeiro de Interlagos à Barra do Jucu, interligando toda a nossa orla, sem contar o Morro do Moreno", comentou o prefeito.
Arnaldinho também afirmou ter como meta a universalização do saneamento básico no município. Para isso, já planeja a realização de novas licitações para recuperação de estações de bombeamento e a inauguração da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araçás. Iniciativas que visam atingir o objetivo de avançar na despoluição do Canal da Costa, que corta um dos principais cartões postais da cidade, próximo à Terceira Ponte.
"A despoluição do Canal da Costa é uma meta minha, da Cesan, da Aegea (parceria público-privada responsável pelo saneamento básico da cidade). Vamos inaugurar a Estação de Tratamento de Esgoto de Ulysses Guimarães e de Araçás, que está sendo ampliada para ter maior capacidade de tratar o esgoto da cidade. Também vamos lançar uma licitação em janeiro para a manutenção das estações de bombeamento, o que insere o tratamento da água que está vindo e é lançada, infelizmente, ainda na costa da nossa cidade. Além disso, haverá a construção de 290 km de rede coletora de esgoto. A nossa meta é, até 2028, Vila Velha ter a universalização do saneamento básico fazendo a cidade respeitar ainda mais o meio ambiente", enfatiza o chefe do Executivo.
Ele também falou que, a partir de 7 de janeiro, uma ordem de serviço para tamponamento do Canal da Costa será emitida. "Uma obra importante e esperada pela região que compreende entre a Avenida Champagnat até a Rua Diógenes Malacarne, que vai ser tampado o canal e construído um parque linear em cima. Academia popular, pista de skate, campo de grama sintética, quadra poliesportiva, quadra de tênis, estacionamento", detalhou Arnaldinho.
Posse de prefeito e vereadores em Vila Velha
Cotado para disputar o governo do Estado nas eleições de 2026, Arnaldinho não descartou por completo a possibilidade, mas disse que o objetivo, ao iniciar o segundo mandato, é ficar na prefeitura até 2028.
"Sou do grupo do governador Renato Casagrande (PSB). Nós temos um candidato natural, que é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Mas, como sempre falo, estou pronto e preparado para o que o governo e o grupo quiserem. Minha meta é ficar até 2028, finalizando o segundo mandato e entregando o que a sociedade sempre sonhou para Vila Velha", frisou.
Ele também falou que, a partir de 7 de janeiro, uma ordem de serviço para tamponamento do Canal da Costa será emitida. "Uma obra importante e esperada pela região que compreende entre a Avenida Champagnat até a Rua Diógenes Malacarne, que vai ser tampado o canal e construído um parque linear em cima. Academia popular, pista de skate, campo de grama sintética, quadra poliesportiva, quadra de tênis, estacionamento", detalhou Arnaldinho.
O prefeito ainda anunciou que fará mudanças no secretariado em seu segundo mandato, mas sem adiantar quais serão as trocas. "Assim que adentrar à prefeitura, vamos nos reunir com todos os vereadores e o secretariado e fazer os anúncios das alterações", disse.
Arnaldo Borgo Filho, o Arnaldinho, foi vereador do município por dois mandatos seguidos. Foi eleito para o Executivo em 2020, ao vencer o ex-prefeito Max Filho (PSDB) no segundo turno. Administrador, tem 40 anos e, antes da vida política, iniciou carreira militar, chegando a tenente do Exército. Também chefiou a pasta de Assistência Social na gestão de Rodney Miranda.
Além de Arnaldinho e do vice-prefeito, 21 vereadores assumiram nesta quarta (1º) o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2025-2028. A cidade canela-verde terá esse número de parlamentares pela primeira vez.
O Podemos, partido de Arnaldinho, foi o que mais cresceu na Câmara de Vila Velha e o que terá a maior bancada a partir de 2025. Em 2020, foram eleitos dois vereadores pela legenda, além de um pelo PSC, que desde então foi incorporado pelo Podemos. Em 2024, foram eleitos seis.
Quem são os vereadores de Vila Velha
- Doutor Hercules (PP)
- Devacir Rabello (PL)
- Rogério Cardoso (Podemos)
- Anadelso Pereira (Podemos)
- Léo Pindoba (Podemos)
- Renzo Mendes (PP)
- Joel Rangel (Podemos)
- Patrícia Crizanto (PSB)
- Thiagão Henker (Podemos)
- Osvaldo Maturano (PRD)
- Jonimar (PP)
- Flavio Pires (Agir)
- Ivan Carlini (Podemos)
- Pastor Fabiano (PL)
- Devanir Ferreira (Republicanos)
- Patrick Da Guarda (PL)
- Alex Recepute (PRD)
- Welber Da Segurança (União)
- Ademir Pontini (MDB)
- Carol Caldeira (DC)
- Rafael Primo (PT)