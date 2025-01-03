ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 62 cidades

Alerta laranja
O alerta laranja é o segundo, de três, no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 62 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso tem validade até as 10h de sábado (4).
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São José do Calçado;
- São Roque do Canaã;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana;
- Vila Pavão.
Cuidados
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).