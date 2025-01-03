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ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 62 cidades

Pode chover entre 30 e 60 mm nos municípios afetados, e os ventos intensos podem alcançar 100 km/h; aviso é válido até as 10h de sábado (4)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

03 jan 2025 às 10:27

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 10:27

Inmet emite novo alerta para 62 municípios do ES
Inmet emite novo alerta para 62 municípios do ES Crédito: Reprodução Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta laranja de chuvas e ventos intensos para 62 cidades do Espírito Santo nesta sexta-feira (3) — veja a lista abaixo. Segundo o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é válido das 12h desta sexta (3) até as 10h do sábado (4).

Alerta laranja

O alerta laranja é o segundo, de três, no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, 62 cidades receberam o aviso. Nelas, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso tem validade até as 10h de sábado (4).

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Água Doce do Norte; 
  3. Águia Branca; 
  4. Alegre; 
  5. Alfredo Chaves; 
  6. Alto Rio Novo; 
  7. Anchieta; 
  8. Apiacá; 
  9. Atílio Vivacqua; 
  10. Baixo Guandu; 
  11. Barra de São Francisco; 
  12. Bom Jesus do Norte; 
  13. Brejetuba; 
  14. Cachoeiro de Itapemirim; 
  15. Cariacica; 
  16. Castelo; 
  17. Colatina; 
  18. Conceição do Castelo; 
  19. Divino de São Lourenço; 
  20. Domingos Martins; 
  21. Dores do Rio Preto; 
  22. Ecoporanga; 
  23. Fundão; 
  24. Governador Lindenberg; 
  25. Guaçuí; 
  26. Guarapari; 
  27. Ibatiba; 
  28. Ibiraçu; 
  29. Ibitirama; 
  30. Iconha; 
  31. Irupi; 
  32. Itaguaçu; 
  33. Itapemirim; 
  34. Itarana; 
  35. Iúna; 
  36. Jerônimo Monteiro; 
  37. João Neiva; 
  38. Laranja da Terra; 
  39. Linhares; 
  40. Mantenópolis; 
  41. Marataízes; 
  42. Marechal Floriano; 
  43. Marilândia; 
  44. Mimoso do Sul; 
  45. Muniz Freire; 
  46. Muqui; 
  47. Nova Venécia; 
  48. Pancas; 
  49. Piúma; 
  50. Presidente Kennedy; 
  51. Rio Novo do Sul; 
  52. Santa Leopoldina; 
  53. Santa Maria de Jetibá; 
  54. Santa Teresa; 
  55. São Domingos do Norte; 
  56. São Gabriel da Palha; 
  57. São José do Calçado; 
  58. São Roque do Canaã; 
  59. Vargem Alta; 
  60. Venda Nova do Imigrante; 
  61. Viana; 
  62. Vila Pavão.

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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