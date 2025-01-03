Enteado mata padrasto a facadas após discussão em Boa Esperança

Um homem de 44 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (3), dentro de casa, na comunidade de Km 20, zona rural de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo . O principal suspeito do crime é o enteado da vítima, de 24 anos, que foi preso em flagrante. Uma luta corporal entre a vítima e o suspeito teria precedido o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que um homem havia sido esfaqueado. No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) confirmou o óbito da vítima.

Segundo a PM, o filho da vítima relatou que estava em casa com o pai no momento do ocorrido e presenciou o suspeito chegar alterado, iniciar uma discussão com o homem e os dois entrarem em luta corporal. O suspeito teria golpeado o pai dele com uma faca e, em seguida, ido em direção ao filho da vítima, dizendo que também iria matá-lo. Temendo pela própria vida, o filho fugiu.

Uma testemunha informou aos policiais que o suspeito havia chegado em casa dizendo que tinha esfaqueado uma pessoa. Os PMs foram até o local e o prenderam em flagrante. Ele foi conduzido à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia.

A Polícia Científica comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia para ser liberado para os familiares.