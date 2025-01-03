Ex-presidente da Câmara de Vitória volta a atuar na Polícia Civil

Leandro Piquet vai atuar no gabinete da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) Crédito: Instagram/Reprodução

Depois de optar por não tentar um novo mandato de vereador e deixar a Câmara ao fim da legislatura 2021-2024, Piquet vai atuar agora no gabinete da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), conforme publicado no Diário Oficial do Espírito Santo nesta sexta-feira (3). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o policial civil disse que continua filiado ao PP e que não pretende abandonar a política.

“Vou continuar fazendo política. Entrei na política por não acreditar na política e, na verdade, deixei a Câmara de Vitória acreditando na política, acreditando que, de fato, a política é o maior e principal instrumento de transformação social. E eu ainda acredito que posso contribuir muito. Ser candidato ou não é uma decisão que será tomada futuramente. É uma decisão que é coletiva, que envolve diversos fatores. Mas estou muito feliz com o meu retorno para a Polícia Civil”, disse o ex-vereador.