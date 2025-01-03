Ex-presidente da Câmara de Vitória volta a atuar na Polícia Civil

O ex-presidente da Câmara de Vitória Leandro Piquet (PP) voltou a atuar na Polícia Civil na última quinta-feira (2). Antes de ser eleito vereador da Capital pelo Republicanos em 2020, o delegado era titular do 3º Distrito Policial de Vitória, localizado na Praia do Canto, na Capital.
Depois de optar por não tentar um novo mandato de vereador e deixar a Câmara ao fim da legislatura 2021-2024, Piquet vai atuar agora no gabinete da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), conforme publicado no Diário Oficial do Espírito Santo nesta sexta-feira (3). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o policial civil disse que continua filiado ao PP e que não pretende abandonar a política.
“Vou continuar fazendo política. Entrei na política por não acreditar na política e, na verdade, deixei a Câmara de Vitória acreditando na política, acreditando que, de fato, a política é o maior e principal instrumento de transformação social. E eu ainda acredito que posso contribuir muito. Ser candidato ou não é uma decisão que será tomada futuramente. É uma decisão que é coletiva, que envolve diversos fatores. Mas estou muito feliz com o meu retorno para a Polícia Civil”, disse o ex-vereador.
Piquet ainda comemorou o retorno à corporação. “A Polícia Civil é minha casa, é a minha profissão. Era o meu sonho me tornar um delegado de polícia, e eu consegui isso aos 30 anos. Muitas vezes, a gente é convidado, é chamado para alguns desafios. E a gente cumpre esses desafios. Foi meu papel na Câmara de Vereadores. Eu, com 42 anos, se a gente considerar um ano de campanha, quatro anos de mandato, foram 10% da minha vida. Eu já me dediquei à política. Se você considerar que já estou fazendo 13 anos de serviço público, são 25% do meu tempo de vida dedicados a servir à sociedade", destcou.
Leandro Piquet foi eleito vereador de Vitória em 2020 pelo Republicanos, mesmo partido do prefeito Lorenzo Pazolini, com 2.364 votos. Em janeiro de 2023, foi eleito presidente da Câmara Municipal. Ele era vice da chapa de Armandinho Fontoura (PL), que, por estar preso na época, não pode tomar posse. Em abril de 2024, trocou de partido e ingressou no PP, chegando a ser cotado para disputar o posto de vice de Pazolini no comando do Executivo municipal nas eleições de 2024.