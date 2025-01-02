Deputado deixa Assembleia e vira secretário de saúde do ES

Tyago Hoffmann, deputado estadual eleito pelo PSB, vai comandar a saúde no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

O deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) vai deixar o cargo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e assumir o comando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (2) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais.

Hoffmann vai assumir a cadeira de Miguel Duarte Neto, que comandava a pasta até então e foi remanejado para integrar a Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba). A instituição é pública e tem por objetivo aperfeiçoar a gestão hospitalar, melhorar a saúde pública, reduzir custos, regulamentar compras e fazer cumprir metas de desempenho.

Economista pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o novo secretário estadual da Saúde foi eleito deputado estadual com 32.123 votos em outubro de 2022 e assumiu o mandato em 2023, aos 43 anos. Político aliado de Casagrande, foi secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico (2021-2022), da Casa Civil (2013-2014), de Governo (2012-2013), além de subsecretário para Assuntos Administrativos e Financeiros na Saúde (2012).

Também foi secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória durante o mandato do prefeito Luciano Rezende em 2017 com o desafio de gerir projetos de mobilidade urbana.

Quem assume a vaga de Hoffmann na Assembleia é o suplente Toninho da Emater (PSB), ex-prefeito de Pinheiros, município do Norte do Estado. Na eleição para deputado em 2022, ele obteve 6.238 votos.

O primeiro suplente é Bruno Lamas (PSB), secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, que deve continuar no cargo, o segundo é Lubiana Barrigueira (PSB), que tomou posse como prefeito de Nova Venécia na quarta-feira (1º). Na sequência vem Toninho.