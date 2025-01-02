Dois suplentes assumem mandatos na Câmara de Vila Velha

Posse do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) , nomeou dois vereadores eleitos por seu partido para serem secretários neste segundo mandato. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (2). Com isso, dois suplentes assumem as cadeiras deixadas pelos parlamentares na Câmara.

O vereador Joel Rangel Pinto Júnior assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade. Já Anadelso Pereira passa a comandar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nas duas vagas abertas na Câmara, entram os suplentes George Alves, que obteve 2.930 votos, e Adriana Meireles, que obteve 2.675 votos. Ambos já tiveram passagens pelo Executivo municipal no primeiro mandato de Arnaldinho. George foi superintendente do Procon e Adriana secretária de Educação.

Além de trocas nos nomes do secretariado, Arnaldinho promoveu a criação de três novas pastas: Relações Institucionais, de Defesa da Mulher e de Turismo (que será desmembrada da Secretaria de Cultura).

Segundo o prefeito, o critério para a escolha dos secretários foi técnico e político. “Todos eles são pessoas que já têm uma história. A gente já conhece a capacidade e acredita que vai conseguir entregar o que a sociedade deseja”, ponderou na quarta-feira (1º), druante a solenidade de posse do segundo mandato.

No Diário Oficial do Município também foi publicada a nomeação de Carla Cabidel, que assume a Secretaria de Educação, a de Doutor Samuel, que assume a chefia de gabinete de Arnaldinho, e a de Caio Candido, que será diretor-presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha (DPP)