Dois suplentes assumem mandatos na Câmara de Vila Velha

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), nomeou dois vereadores eleitos por seu partido para serem secretários neste segundo mandato. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (2). Com isso, dois suplentes assumem as cadeiras deixadas pelos parlamentares na Câmara.
O vereador Joel Rangel Pinto Júnior assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade. Já Anadelso Pereira passa a comandar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Nas duas vagas abertas na Câmara, entram os suplentes George Alves, que obteve 2.930 votos, e Adriana Meireles, que obteve 2.675 votos. Ambos já tiveram passagens pelo Executivo municipal no primeiro mandato de Arnaldinho. George foi superintendente do Procon e Adriana secretária de Educação.
Além de trocas nos nomes do secretariado, Arnaldinho promoveu a criação de três novas pastas: Relações Institucionais, de Defesa da Mulher e de Turismo (que será desmembrada da Secretaria de Cultura).
Segundo o prefeito, o critério para a escolha dos secretários foi técnico e político. “Todos eles são pessoas que já têm uma história. A gente já conhece a capacidade e acredita que vai conseguir entregar o que a sociedade deseja”, ponderou na quarta-feira (1º), druante a solenidade de posse do segundo mandato.
No Diário Oficial do Município também foi publicada a nomeação de Carla Cabidel, que assume a Secretaria de Educação, a de Doutor Samuel, que assume a chefia de gabinete de Arnaldinho, e a de Caio Candido, que será diretor-presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha (DPP)
Ainda estão previstas outras alterações no secretariado, com Adriana Peixoto, que era secretária de Desenvolvimento Urbano e vai assumir a Controladoria do município, e o vice-prefeito Cael Linhalis, no comando da Secretaria de Governo, antes comandada pela secretária Maria do Carmo, conhecida como Carminha, que deve comandar a Secretaria de Relações Institucionais.