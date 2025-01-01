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Poder Legislativo

Novo presidente da Câmara de Vitória é eleito em chapa de consenso

Anderson Goggi (PP) foi o escolhido para presidir a Casa de Leis pelos próximos dois anos, em eleição nesta quarta-feira (1°)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

01 jan 2025 às 20:42

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 20:42

Vereadores eleitos para compor a nova Mesa Diretora da Câmara de Vitória
Vereadores eleitos para compor a nova Mesa Diretora da Câmara de Vitória Crédito: Câmara de Vitória/Divulgação
Conforme havia antecipado a reportagem de A Gazeta, ainda no início de novembro de 2024, a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vitória, nesta quarta-feira (1º), aconteceu por meio de chapa única, com Anderson Goggi (PP) sendo escolhido para presidir a Casa de Leis pelos próximos dois anos.
Veja como ficou composta a nova Mesa Diretora da Câmara:
  • Presidente: Anderson Goggi (PP)
  • 1º vice-presidente: Leonardo Monjardim (Novo)
  • 2º vice-presidente: Luiz Emanuel (Republicanos)
  • 3ª vice-presidente: Mara Maroca (PP)
  • 1º secretário: Davi Esmael (Republicanos)
  • 2º secretário: Maurício Leite (PRD)
  • 3º secretário: João Flávio (MDB)
No período de costuras visando à eleição do novo presidente da Câmara de Vitória, parlamentares que acompanharam todo o processo já afirmavam à reportagem, à época, que o favorito ao posto era Anderson Goggi.
"O cenário de consenso em torno do nome do Goggi já era algo meio que esperado, pela força que o PP demonstrou em Vitória. Elegeu três vereadores e ainda emplacou a vice (Cris Samorini) na chapa do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Vejo a Casa muito alinhada nesse sentido", disse um parlamentar eleitoortagem, em novembro.

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