Novo presidente da Câmara de Vitória é eleito em chapa de consenso

No período de costuras visando à eleição do novo presidente da Câmara de Vitória, parlamentares que acompanharam todo o processo já afirmavam à reportagem, à época, que o favorito ao posto era Anderson Goggi.

"O cenário de consenso em torno do nome do Goggi já era algo meio que esperado, pela força que o PP demonstrou em Vitória. Elegeu três vereadores e ainda emplacou a vice (Cris Samorini) na chapa do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Vejo a Casa muito alinhada nesse sentido", disse um parlamentar eleitoortagem, em novembro.