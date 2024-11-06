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Poder Legislativo

Novo presidente da Câmara de Vitória pode ser eleito em chapa de consenso

Principal candidato ao posto teria apoio para garantir que eleição aconteça com chapa única, sem outros nomes na disputa pelo comando do Legislativo

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 17:35

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

06 nov 2024 às 17:35
Câmara de Vereadores de Vitória
Câmara de Vereadores de Vitória terá 21 vereadores a partir de janeiro de 2025  Crédito: Ricardo Medeiros
A eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vitória acontece somente em 1º de janeiro de 2025, quando serão empossados os parlamentares eleitos e reeleitos no pleito deste ano. No entanto, as costuras visando ao comando da Casa de Leis estão em estágio avançado e apontam o vereador Anderson Goggi (PP) como o principal cotado para o cargo de presidente.
Em conversa com parlamentares, a reportagem de A Gazeta apurou que além de favorito ao posto, Goggi estaria próximo de conseguir a quantidade necessária de apoios para que a eleição do novo presidente do Legislativo da Capital aconteça por meio de candidatura única, em chapa de consenso. Vitória elegeu 21 vereadores nas eleições deste ano.
"O cenário de consenso em torno do nome do Goggi já era algo meio que esperado, pela força que o PP demonstrou em Vitória. Elegeu três vereadores e ainda emplacou a vice (Cris Samorini) na chapa do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Vejo a Casa muito alinhada nesse sentido", disse um parlamentar eleito à reportagem.
Goggi, por sua vez, prefere manter cautela. O vereador confirma que é um dos principais cotados para assumir a presidência da Câmara de Vitória para o biênio 2025/2026 — o mandato de presidente do Legislativo tem duração de dois anos —, mas desconversa sobre os apoios à sua candidatura.
Novo presidente da Câmara de Vitória pode ser eleito em chapa de consenso
"Os diálogos seguem acontecendo. A eleição da Mesa Diretora será apenas em janeiro. A Câmara tem outros nomes qualificados para o posto, e vão enriquecer ainda mais o debate. O que posso dizer no momento é que estamos na fase de diálogos", afirmou Goggi.
Atualmente, o Legislativo da Capital é presidido pelo vereador Leandro Piquet (PP). O progressista era cotado para ser o vice de Pazolini e não disputou reeleição. Há a expectativa de que assuma uma pasta na segunda gestão do prefeito do Republicanos, de quem é declaradamente aliado.
Apontado pelo mercado político como mais um dos possíveis candidatos a presidente da Mesa Diretora da Câmara, o vereador Davi Esmael (Republicanos) disse, nesta quarta-feira (6), que seu nome, na verdade, está à disposição de seu partido e que agirá conforme o que a legenda indicar como melhor caminho para manter a base aliada de Pazolini fortalecida.
"Meu nome está à disposição do partido. Estarei ao lado do partido (na eleição da Mesa Diretora) que melhor representar o fortalecimento da base aliada do nosso prefeito", ressaltou Esmael. Vale lembrar que PP e Republicanos possuem uma sólida aliança em Vitória, chancelada pelos presidentes estaduais das siglas, o deputado federal Josias Da Vitória e o ex-deputado estadual Erick Musso, respectivamente.

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