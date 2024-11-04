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Poder Legislativo

Presidente da Câmara da Serra quer mudar regra de eleição de Mesa Diretora

Definição do novo comando do Legislativo serrano deve acontecer em 1° de janeiro de 2025, quando vereadores eleitos e reeleitos no pleito deste ano tomam posse do cargo

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 17:10

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 nov 2024 às 17:10
Câmara de Vereadores da Serra
Câmara de Vereadores da Serra: texto muda forma de escolha do presidente  Crédito: Ricardo Medeiros
Um projeto de resolução apresentado na sexta-feira (1º) altera trecho do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Serra. A medida, proposta pelo presidente do Legislativo serrano, Saulinho da Academia (PDT), e pela vereadora Elcimara Loureiro (PT) tem impacto direto na eleição da Mesa Diretora da Casa, prevista para acontecer em 1º de janeiro de 2025, quando eleitos e reeleitos no pleito deste ano tomam posse do cargo.
A matéria é alvo de insatisfação por parte de vereadores, principalmente os reeleitos, conforme apurou a reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (4). Isso porque o projeto impede que, durante o processo de eleição da Mesa, parlamentares mudem de ideia e troquem de chapa, como ocorre atualmente. O texto diz que "o vereador terá automaticamente o seu voto registrado a favor da chapa que integra". 
Ou seja, o texto do projeto sugere que o número de integrantes será contabilizado como o número de votos recebidos pelo líder das respectivas chapas. Por exemplo, se 15 vereadores integram a chapa do candidato à presidência, a interpretação, conforme define a proposta, é que ele conta com 15 votos a seu favor, uma vez que a matéria não dá aos parlamentares a possibilidade de mudar de ideia durante a votação.
Atualmente, a eleição para presidente do Legislativo serrano ocorre de maneira nominal aberta, em ordem alfabética, pelos vereadores, sendo proclamada eleita a chapa que receber o maior número de votos.
Presidente da Câmara da Serra quer mudar regra de eleição de Mesa Diretora
Projeto altera votação da Mesa Direto
Projeto propõe alteração em processo de votação da Mesa Diretora na Câmara da Serra Crédito: Reprodução
Para parlamentares ouvidos pela reportagem, o projeto se apresenta como estratégia de Saulinho, atual presidente da Câmara, para garantir votos e sua consequente reeleição.
A justificativa do projeto diz que o objetivo é normatizar alguns procedimentos já praticados na eleição de membros da Mesa Diretora. "Evitando-se, com isso, a possibilidade de questionamentos e dúvidas durante o processo", diz o texto.
A reportagem tentou contato com os autores do projeto para mais detalhes sobre a matéria, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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