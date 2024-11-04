Veja planos dos candidatos a prefeito que não venceram em Vitória

João Coser, Luiz Paulo, Assumção, Camila Valadão e Du disputaram as eleições para a Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução | Arte A Gazeta

A reportagem de A Gazeta conversou com cada um dos candidatos e descobriu que há diferentes projetos: desde veterano que decidiu não tentar mais ser prefeito da Capital, passando por quem estreou em uma eleição e quer continuar na política até quem já pensa em disputar novamente o mesmo cargo de chefe do Executivo municipal em 2028. Em comum entre os cinco, está o foco em 2026, quando serão definidos os novos deputados estaduais e federais, senadores, governador do Estado e presidente.

A seguir, confira o plano de cada um dos candidatos que não conseguiram vencer a disputa para prefeito em Vitória:

João Coser

João Coser disse que quer participar das eleições de 2026 Crédito: Vitor Jubini

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O petista afirma que não tem mais pretensão de disputar a prefeitura da Capital, mas disse que quer participar das eleições de 2026.

“Reassumirei meu mandato, meu cargo de primeiro secretário da Assembleia e mais uma vez me dedicarei integralmente à política estadual. Vou concentrar minha capacidade de articulação, de diálogo e minha experiência para a formulação de políticas de melhorias da vida do povo capixaba e do desenvolvimento de todo o Espírito Santo”, afirma.

“Não tenho mais a pretensão de disputar a Prefeitura de Vitória. Mas, se Deus permitir, em 2026 pretendo participar do processo eleitoral”, acrescentou, sem informar qual o cargo para o qual pode se candidatar nas Eleições Gerais.

Luiz Paulo Vellozo Lucas

Luiz Paulo Vellozo Lucas tem empresa de consultoria, mas pretende continuar na política Crédito: Ricardo Medeiros

“Penso em disputar em 2026. Mas vai depender muito das circunstâncias. Tem muita gente me incentivando a disputar para deputado estadual. Meu nome está à disposição do meu partido e do grupo político de que faço parte para disputar eleições em 2026”, adianta.

“Vou continuar na política. Faço política há 50 anos, desde a eleição de 1974, quando apoiei o MDB. Vou trabalhar no PSDB, como presidente do Diretório Municipal de Vitória. O partido vai voltar a ter vida na cidade. Não só na eleição. Vamos ter vida, vamos debater, fazer as reuniões periódicas, trabalhar lideranças comunitárias… Eu vou conduzir esse trabalho partidário e político na Capital, a favor das nossas teses, de desenvolvimento sustentável. E vamos participar das próximas eleições, daqui a dois anos”, afirma.

Questionado pela reportagem se vai apoiar a gestão de Pazolini, o tucano disse que sua posição, num primeiro momento, é “torcer para que dê certo”. “Antes de mais nada, sou morador de Vitória e apaixonado por Vitória. Quero que eles façam a coisa certa para a cidade. E, como presidente municipal do PSDB, tudo o que eles fizerem de certo eu vou aplaudir. Tudo o que fizerem de errado eu vou denunciar e criticar”.

“Em princípio, não voltarei a ocupar cargo na administração estadual. Ainda não conversei com o governador (Renato Casagrande) nem com o vice-governador (Ricardo Ferraço). Também não tive convite, mas minha ideia não é essa. Tenho uma empresa de consultoria com a minha esposa, Roberta, e tenho alguns convites de trabalho”, aponta.

Assumção

Assumção quer voltar a concorrer a deputado estadual em 2026 e a prefeito em 2028 Crédito: Vitor Jubini

Assumção (PL) não se licenciou do cargo durante o pleito deste ano e seguirá exercendo o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa. O parlamentar afirma que já pensa nas eleições de 2028, quando tentará disputar novamente o cargo de prefeito da Capital.

“Continuarei firme na Assembleia Legislativa, denunciando casos de suspeita de corrupção e fiscalizando de perto cada ação do prefeito Lorenzo Pazolini. Além disso, conseguimos eleger dois vereadores que estarão empenhados ao nosso lado nessa fiscalização contínua em prol da transparência e do povo de Vitória. Meu objetivo é disputar a reeleição como deputado estadual em 2026 para seguir próximo à população e me preparar, caso reeleito, para uma nova candidatura a prefeito em 2028, fortalecendo nosso projeto de mudança que nossa Capital merece”, planeja.

Camila Valadão

Camila Valadão diz que vai discutir com o partido os planos para as eleições de 2026 Crédito: Ricardo Medeiros

A deputada estadual Camila Valadão (Psol) não chegou a se licenciar para a disputa do Executivo municipal e vai seguir exercendo o mandato. A parlamentar afirma que seguirá fazendo oposição à gestão de Pazolini, agora com a correligionária Ana Paula Rocha (Psol), eleita vereadora na Câmara de Vitória

“É óbvio que reduzi um pouco o ritmo em virtude da campanha e agora já voltou com o ritmo 100%, tocando os projetos, presidindo a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que é algo que vou seguir fazendo”, disse a deputada.

"No início do próximo ano, a gente tem a recomposição das comissões de trabalho na Assembleia, mas pretendo, a partir desse diálogo com os deputados, continuar atuando à frente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Se nós seremos oposição ao prefeito de Vitória, com certeza faremos essa oposição tanto na Assembleia quanto na Câmara de Vitória. A nossa vereadora eleita Ana Paula Rocha já vai chegar com um mandato bastante combativo em oposição ao prefeito", destaca.

Sobre as eleições de 2026, Camila afirma que ainda não iniciou essa discussão no partido. Ressalta, no entanto, que vai debater internamente para poder pensar qual espaço que ela vai ocupar no pleito: se tentará a reeleição na Assembleia Legislativa ou se lançará candidatura a outro cargo.

“Esse debate a gente faz de maneira conjunta e ele ainda não foi iniciado, até porque a gente ainda está fazendo os processos de avaliação dessa última campanha eleitoral, bem recente”, observa.

Du Spadetto

O empresário Du afirma que pretende participar das próximas eleições Crédito: Vitor Jubini

Presidente do Avante na Capital, Du Spadetto disputou sua primeira eleição neste ano. O empresário do ramo de motos vai continuar à frente do partido na cidade e disse que pretende continuar participando dos próximos pleitos. “Tenho projetos políticos para até 2036. Meu plano de entrar para a política vem do desejo de ajudar pessoas e, enquanto eu estiver bem de saúde, pretendo me dedicar a isso”, afirma o empresário, sem detalhar a quais cargos pretende se candidatar.