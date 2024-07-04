João Coser se afasta da Assembleia para se dedicar à eleição em Vitória

Para alguns cargos, é necessário fazer a desincompatibilização para concorrer nas eleições. Mas, no caso de deputados estaduais, federais, distritais, senadores e vereadores, isso não é necessário, conforme as diretrizes da Justiça Eleitoral.

De acordo com João Coser, sua decisão condiz com sua forma de trabalhar. “Durante toda minha vida política, sempre fui um homem muito responsável com o dinheiro público. É com essa consciência e conduta que peço licença das minhas atividades como deputado estadual para me dedicar integralmente à pré-campanha e à campanha eleitoral para prefeito de Vitória”, declarou.