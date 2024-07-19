Cotados para vice, Cris Samorini e Piquet podem ficar fora de eleição

O presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet (PP) e a empresária Cris Samorini não devem disputar as eleições deste ano se não forem escolhidos como vice na chapa majoritária encabeçada por Lorenzo Pazolini (Republicanos). Em abril, o parlamentar já havia dito que não tentaria mais um mandato no Legislativo, em comunicado feito nas redes sociais. Já Cris disputaria seu primeiro pleito neste ano.
Apesar de Pazolini não falar oficialmente se vai buscar a reeleição, movimentações políticas no seu entorno indicam que o do chefe do Executivo está certo na disputa. O nome do vice, no entanto, ainda é uma incógnita.
Tanto Piquet quanto Cris são indicações do PP para ocupar esse posto. Mas, devido a acordos prévios com os filiados e ao limite estabelecido por lei para o número de candidatos por partido, ambos podem não entrar na disputa para vereador se não emplacarem como vice na chapa de Pazolini.
Em conversa com A Gazeta, na manhã desta sexta-feira (19), o presidente do PP, Marcos Delmaestro, disse que Piquet havia colocado o nome desde o início para ser uma indicação do partido para vice. Com isso, a legenda fechou a lista com quem será candidato a vereador pelo partido nas eleições deste ano.
Fora da chapa de Pazolini, Cris e Piquet seriam aproveitados em quadros técnicos dentro do PP e em futuras indicações em administrações das quais o partido é aliado.
Sobre a sua decisão de não tentar a reeleição, Piquet afirma que já teria cumprido seu papel na Câmara Municipal de Vitória. "A Casa apresenta excelentes resultados: mais de R$ 3,5 milhões de economia na folha, ganhamos o maior selo de transparência da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), realizamos concurso público, reforma administrativa e a maior reforma programa da história, com R$ 52 milhões transformados em investimentos em esporte, educação e lazer”, disse à reportagem de A Gazeta, na manhã desta sexta-feira (19).
“Estou à disposição do partido para servir de instrumento para a realização das boas políticas”, disse o presidente da Câmara. Caso não seja escolhido vice, o parlamentar afirmou que vai ficar sob a liderança do partido e que mantém uma boa relação com o presidente estadual da sigla, deputado federal da Vitória.
Cris Samorini deixou a presidência da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e se filiou à legenda em abril deste ano. O desligamento dela da instituição atendeu às normas da Justiça Eleitoral. A legislação estabelece que membros de entidades de classe em geral que desejam disputar o pleito devem se desincompatibilizar até quatro meses antes do primeiro turno.
Na noite de quinta-feira (18), a executiva municipal do PP se reuniu em Vitória para direcionamento da convenção do partido, marcada para o dia 27 deste mês, às 9h, na Câmara.