Cotados para vice, Cris Samorini e Piquet podem ficar fora de eleição

Cris Samorini e Leandro Piquet: indicações do PP para entrar na disputa pela Prefeitura de Vitória como vice na chapa de Lorenzo Pazolini Crédito: Findes e CMV/ Divulgação

Apesar de Pazolini não falar oficialmente se vai buscar a reeleição, movimentações políticas no seu entorno indicam que o do chefe do Executivo está certo na disputa. O nome do vice, no entanto, ainda é uma incógnita.

Tanto Piquet quanto Cris são indicações do PP para ocupar esse posto. Mas, devido a acordos prévios com os filiados e ao limite estabelecido por lei para o número de candidatos por partido, ambos podem não entrar na disputa para vereador se não emplacarem como vice na chapa de Pazolini.

Em conversa com A Gazeta, na manhã desta sexta-feira (19), o presidente do PP, Marcos Delmaestro, disse que Piquet havia colocado o nome desde o início para ser uma indicação do partido para vice. Com isso, a legenda fechou a lista com quem será candidato a vereador pelo partido nas eleições deste ano.

Fora da chapa de Pazolini, Cris e Piquet seriam aproveitados em quadros técnicos dentro do PP e em futuras indicações em administrações das quais o partido é aliado.

Sobre a sua decisão de não tentar a reeleição, Piquet afirma que já teria cumprido seu papel na Câmara Municipal de Vitória. "A Casa apresenta excelentes resultados: mais de R$ 3,5 milhões de economia na folha, ganhamos o maior selo de transparência da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), realizamos concurso público, reforma administrativa e a maior reforma programa da história, com R$ 52 milhões transformados em investimentos em esporte, educação e lazer”, disse à reportagem de A Gazeta, na manhã desta sexta-feira (19).

“Estou à disposição do partido para servir de instrumento para a realização das boas políticas”, disse o presidente da Câmara. Caso não seja escolhido vice, o parlamentar afirmou que vai ficar sob a liderança do partido e que mantém uma boa relação com o presidente estadual da sigla, deputado federal da Vitória.

Cris Samorini deixou a presidência da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e se filiou à legenda em abril deste ano. O desligamento dela da instituição atendeu às normas da Justiça Eleitoral. A legislação estabelece que membros de entidades de classe em geral que desejam disputar o pleito devem se desincompatibilizar até quatro meses antes do primeiro turno.