Loja de atacado fica debaixo d'água na Lindenberg em Vila Velha; vídeo

As imagens feitas dentro da loja mostram que o chão ficou tomado pela água. O barulho causado pela chuva também impressiona. Na noite de terça-feira (7), um vídeo foi gravado por Maycon Thor, que se identifica como CEO da empresa Atacado Preço Baixo. Dirigindo-se aos clientes do atacado, o proprietário agradeceu as mensagens e afirmou que os colaboradores que trabalham no local estão bem.

"Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Entrou água na loja em Vila Velha. Choveu mais do que o normal, mais do que o esperado. E nossa vazão não deu conta. Mas todos os colaboradores estão bem, ninguém se machucou. Tivemos que limpar as coisas, perdemos algumas mercadorias" Maycon Thor - CEO do Atacado Preço Baixo,em vídeo em rede social

No vídeo publicado no Instagram do Atacado Preço Baixo, Maycon Thor não detalhou se o estabelecimento funcionará nesta quarta-feira (8), mas informou que haverá um reforço na calha - canal instalado no telhado para captar e direcionar a água da chuva.

Maycon Thor, CEO da empresa Atacado Preço Baixo, conta que perdeu mercadorias, mas que todos os funcionários estão bem Crédito: Instagram | @oficial_mayconthor

"Uma equipe vai reforçar a calha, precisamos reforçar. Não temos noção do que pode acontecer. Choveu demais em Vila Velha, a Grande Vitória toda está alagada. Obrigado pelo carinho. Todos estão bem", afirmou.

A chuva que causou transtornos na Grande Vitória havia sido prevista por institutos de meteorologia. O que chamou atenção, no entanto, foi o grande volume de água em um curto período.