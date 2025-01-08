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Chuva no ES

Loja de atacado fica debaixo d'água na Lindenberg em Vila Velha; vídeo

Temporal causou estragos em diversas cidades do Espírito Santo; em Vila Velha, ruas ficaram alagadas e vídeo mostra a água caindo do teto em uma loja de atacado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 jan 2025 às 08:31

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 08:31

O temporal que atingiu o Espírito Santo entre a tarde e a noite de terça-feira (7) causou estragos em diversas cidades. Na Grande Vitória, motoristas tiveram dificuldade na volta para casa, considerando o acúmulo de água em algumas das principais vias. Residências foram invadidas pela água e até um atacado de Vila Velha, na Avenida Carlos Lindenberg, sofreu com o grande volume de chuva em um curto período. Um vídeo feito no interior do estabelecimento, localizado no bairro Jardim Marilândia, mostra a água caindo do teto, molhando produtos e até mesmo os funcionários do comércio.
As imagens feitas dentro da loja mostram que o chão ficou tomado pela água. O barulho causado pela chuva também impressiona. Na noite de terça-feira (7), um vídeo foi gravado por Maycon Thor, que se identifica como CEO da empresa Atacado Preço Baixo. Dirigindo-se aos clientes do atacado, o proprietário agradeceu as mensagens e afirmou que os colaboradores que trabalham no local estão bem.
"Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Entrou água na loja em Vila Velha. Choveu mais do que o normal, mais do que o esperado. E nossa vazão não deu conta. Mas todos os colaboradores estão bem, ninguém se machucou. Tivemos que limpar as coisas, perdemos algumas mercadorias"
Maycon Thor - CEO do Atacado Preço Baixo,em vídeo em rede social
No vídeo publicado no Instagram do Atacado Preço Baixo, Maycon Thor não detalhou se o estabelecimento funcionará nesta quarta-feira (8), mas informou que haverá um reforço na calha - canal instalado no telhado para captar e direcionar a água da chuva.
Vídeo gravado por Maycon Thor, que se identifica como CEO da empresa Atacado Preço Baixo
Maycon Thor, CEO da empresa Atacado Preço Baixo, conta que perdeu mercadorias, mas que todos os funcionários estão bem Crédito: Instagram | @oficial_mayconthor
"Uma equipe vai reforçar a calha, precisamos reforçar. Não temos noção do que pode acontecer. Choveu demais em Vila Velha, a Grande Vitória toda está alagada. Obrigado pelo carinho. Todos estão bem", afirmou.
A chuva que causou transtornos na Grande Vitória havia sido prevista por institutos de meteorologia. O que chamou atenção, no entanto, foi o grande volume de água em um curto período.
De acordo com informações da Defesa Civil Estadual, foram 92 mm de chuva em Vila Velha no intervalo de 24 horas. O boletim atualizado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (8). O município foi o segundo que mais registrou chuva no intervalo - apenas Rio Bananal registrou maior volume, foram 125 mm.
Ainda segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, há previsão de chuva forte para quarta (8) e quinta-feira (9). Pessoas que moram em área de risco devem ter atenção redobrada e acionar a Defesa Civil (telefone 199) em caso de urgência.

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