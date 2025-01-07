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Efeitos da chuva

Trânsito dá "nó" com alagamentos na Grande Vitória

Sistemas de monitoramento em tempo real mostra pontos de retenção, sobretudo em Vitória e Vila Velha
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 jan 2025 às 18:57

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 18:57

Temporal complica trânsito na Grande Vitória
Diversos pontos da Grande Vitória apresentam  lentidão devido aos alagamentos Crédito: Google Maps/Reprodução
O temporal que atinge a Grande Vitória desde o final da tarde desta terça-feira (7), complicou o trânsito em diversas regiões. Sistemas de monitoramento em tempo real mostram pontos de retenção, sobretudo em Vitória e Vila Velha.
Na Capital, um dos trechos mais congestionados é a Avenida Vitória, seguindo sentido Centro. As avenidas Cezar Hilal e Desembargador Santos Neves, bem como diversas partes da avenida Nossa Senhora da Penha também foram afetadas.
Na avenida Maruípe, diversos veículos chegaram a ficar ilhados em um posto de combustíveis.
Carros ficaram ilhados em posto de combustíveis em Maruípe, em VItória
Carros ficaram ilhados em posto de combustíveis em Maruípe, em VItória Crédito: João Barbosa
O congestionamento também atinge os arredores da Terceira Ponte, e a própria via, levando a Vila Velha, onde a situação se complica já a partir da descida da ponte, se estendendo pela avenida Luciano das Neves.
Bairros como Praia da Costa, Itapuã, Praia de Itaparica e Centro registram pontos de retenção. A orla do município foi particularmente afetada, com congestionamentos sendo registradas em grande parte da avenida Antônio Gil Veloso, por exemplo.

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