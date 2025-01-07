Trânsito dá "nó" com alagamentos na Grande Vitória

Diversos pontos da Grande Vitória apresentam lentidão devido aos alagamentos Crédito: Google Maps/Reprodução

O temporal que atinge a Grande Vitória desde o final da tarde desta terça-feira (7), complicou o trânsito em diversas regiões. Sistemas de monitoramento em tempo real mostram pontos de retenção, sobretudo em Vitória e Vila Velha.

Na Capital, um dos trechos mais congestionados é a Avenida Vitória, seguindo sentido Centro. As avenidas Cezar Hilal e Desembargador Santos Neves, bem como diversas partes da avenida Nossa Senhora da Penha também foram afetadas.

Na avenida Maruípe, diversos veículos chegaram a ficar ilhados em um posto de combustíveis.

Carros ficaram ilhados em posto de combustíveis em Maruípe, em VItória Crédito: João Barbosa

O congestionamento também atinge os arredores da Terceira Ponte, e a própria via, levando a Vila Velha, onde a situação se complica já a partir da descida da ponte, se estendendo pela avenida Luciano das Neves.