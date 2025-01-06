Nova presidente da OAB-ES anuncia extinção e desconto em taxas

Érica Neves assumiu a presidência da OAB-ES no dia 1º de janeiro Crédito: Isabela Santos/Comunicação OAB-ES

A nova presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) assumiu o cargo abrindo seu pacote de bondades. Nos primeiros dias de gestão, Érica Neves já anunciou para os advogados a extinção de quatro taxas administrativas, como a de aprovação no exame de Ordem e a taxa de desarquivamento de processo, além de descontos em outras quatro taxas.

A iniciativa, segundo a presidente, faz parte de uma “gestão voltada aos interesses da advocacia” e tem como objetivo aliviar a carga financeira que recai sobre os advogados. A medida passa a valer após publicação no Diário Oficial da OAB, o que deve acontecer ainda esta semana e será referendada pelo Conselho Seccional da Ordem.

"É com imensa satisfação e compromisso que iniciamos nossa gestão à frente da OAB-ES, com a certeza de que atuar em prol da advocacia é uma das tarefas mais nobres que podemos exercer. Essas medidas são apenas o começo de uma gestão que tem como prioridade garantir a valorização da profissão e a melhoria das condições de trabalho de todos”, afirmou Érica Neves.

ELEIÇÃO HISTÓRICA

Em uma eleição histórica, Érica Neves se tornou a primeira mulher a comandar a OAB-ES. A advogada foi eleita em novembro com 53, 08% dos votos válidos para um mandato de três anos, de 2025 a 2027. Cerca de 20 mil advogados puderam votar em uma das três chapas registradas.

Além de Érica, especialista em Direito Empresarial, também estavam na disputa pela principal cadeira da OAB-ES o então presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, cuja chapa obteve 32,59% dos votos, e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Ben-Hur Farina, que recebeu 14,33% dos votos.

O PACOTE DA OAB-ES

TAXAS EXTINTAS

Taxa de processamento – R$ 115,00



Taxa de aprovação no Exame de Ordem - R$ 51,75



Taxa de cancelamento de inscrição - R$ 69,00



Taxa licenciamento de inscrição - R$ 57,50



Taxa de desarquivamento de processo - R$ 72,45



TAXAS COM REDUÇÃO NOS VALORES