Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Nova presidente da OAB-ES anuncia extinção e desconto em taxas

Novos valores passam a valer após publicação no Diário Oficial da Ordem, o que deve acontecer ainda nesta semana

Públicado em 

06 jan 2025 às 11:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Érica Neves assumiu a presidência da OAB-ES no dia 1º de janeiro
Érica Neves assumiu a presidência da OAB-ES no dia 1º de janeiro Crédito: Isabela Santos/Comunicação OAB-ES
A nova presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) assumiu o cargo abrindo seu pacote de bondades. Nos primeiros dias de gestão, Érica Neves já anunciou para os advogados a extinção de quatro taxas administrativas, como a de aprovação no exame de Ordem e a taxa de desarquivamento de processo, além de descontos em outras quatro taxas.
A iniciativa, segundo a presidente, faz parte de uma “gestão voltada aos interesses da advocacia” e tem como objetivo aliviar a carga financeira que recai sobre os advogados. A medida passa a valer após publicação no Diário Oficial da OAB, o que deve acontecer ainda esta semana e será referendada pelo Conselho Seccional da Ordem.
"É com imensa satisfação e compromisso que iniciamos nossa gestão à frente da OAB-ES, com a certeza de que atuar em prol da advocacia é uma das tarefas mais nobres que podemos exercer. Essas medidas são apenas o começo de uma gestão que tem como prioridade garantir a valorização da profissão e a melhoria das condições de trabalho de todos”, afirmou Érica Neves.

ELEIÇÃO HISTÓRICA

Em uma eleição histórica, Érica Neves se tornou a primeira mulher a comandar a OAB-ES. A advogada foi eleita em novembro com 53, 08% dos votos válidos para um mandato de três anos, de 2025 a 2027. Cerca de 20 mil advogados puderam votar em uma das três chapas registradas.
Além de Érica, especialista em Direito Empresarial, também estavam na disputa pela principal cadeira da OAB-ES o então presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, cuja chapa obteve 32,59% dos votos, e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Ben-Hur Farina, que recebeu 14,33% dos votos.

O PACOTE DA OAB-ES

TAXAS EXTINTAS
  • Taxa de processamento – R$ 115,00
  • Taxa de aprovação no Exame de Ordem -  R$ 51,75
  • Taxa de cancelamento de inscrição - R$ 69,00
  • Taxa licenciamento de inscrição - R$ 57,50
  • Taxa de desarquivamento de processo - R$ 72,45
TAXAS COM REDUÇÃO NOS VALORES
  • Taxa de registro de advogado – de R$ 529,00 para R$ 362,25
  • Taxa de registro advogado suplementar - de R$ 465,75 para R$ 350,7
  • Taxa registro advogado transferência - de R$ 534,75 para R$ 419,75
  • Taxa de registro de sociedade individual - de R$ 293,25 para R$ 234,60

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Empresário fecha restaurante na Praia da Costa e volta a ser pastor

Leilão em Vitória: não tem Camaro amarelo, mas um caramelo cheio de charme

Corredores denunciam fraude em pódio da Corrida da Cesan

Pastor da Praia da Costa que acusou o governador pede desculpas

Obra do Dnit em trevo da BR 262 causa polêmica

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

OAB OAB-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados