A boa notícia que chegou ao Espírito Santo pela BR 101

Menos acidentes e menos vítimas. A boa notícia vem da BR 101
no Espírito Santo: a rodovia federal que corta o Estado de norte a sul registrou, entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, queda de 26% no número de vítimas envolvidas em acidentes, ante o mesmo período do ano anterior, indo de 599 para 444.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o número de acidentes caiu 14%; em relação à quantidade de mortos, a redução foi de 50% (seis para três); e o número de feridos também apresentou queda no período (135 para 96): 29%.
O diretor-superintendente da Eco101, Roberto Amorim Júnior, afirma que os dados são o reflexo das ações de fiscalização somadas às melhorias na rodovia e ações de conscientização.
“A Organização Mundial da Saúde (OMS)
mostra que 90% dos acidentes de trânsito decorrem por uma imprudência humana. Por isso, é fundamental fortalecer continuamente a importância de uma direção responsável e segura. As campanhas educativas são essenciais ao longo de todo ano, especialmente neste período de festas e férias, em que a circulação de pessoas aumenta nas rodovias”, explica Roberto Júnior.
Recentemente, a Eco 101 lançou a campanha “Quem curte a viagem, encurta caminho”, com o objetivo de incentivar os motoristas a aproveitarem o trajeto e evitarem a pressa de chegar aos seus destinos, o que muitas vezes resulta em ações imprudentes.