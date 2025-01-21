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Leonel Ximenes

A boa notícia que chegou ao Espírito Santo pela BR 101

Rodovia federal que corta o ES apresentou queda no número de acidentes e de vítimas no período de festas de fim e de começo de ano

Públicado em 

21 jan 2025 às 16:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trecho da BR 101 no ES: entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, queda de 26% no número de vítimas envolvidas em acidentes
Trecho da BR 101 no ES: entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, queda de 26% no número de vítimas envolvidas em acidentes Crédito: Eco101/Divulgação
Menos acidentes e menos vítimas. A boa notícia vem da BR 101 no Espírito Santo: a rodovia federal que corta o Estado de norte a sul registrou, entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, queda de 26% no número de vítimas envolvidas em acidentes, ante o mesmo período do ano anterior, indo de 599 para 444.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o número de acidentes caiu 14%; em relação à quantidade de mortos, a redução foi de 50% (seis para três); e o número de feridos também apresentou queda no período (135 para 96): 29%.

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O diretor-superintendente da Eco101, Roberto Amorim Júnior, afirma que os dados são o reflexo das ações de fiscalização somadas às melhorias na rodovia e ações de conscientização.
“A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que 90% dos acidentes de trânsito decorrem por uma imprudência humana. Por isso, é fundamental fortalecer continuamente a importância de uma direção responsável e segura. As campanhas educativas são essenciais ao longo de todo ano, especialmente neste período de festas e férias, em que a circulação de pessoas aumenta nas rodovias”, explica Roberto Júnior.
Campanha de conscientização que a Eco101 realizou no final do ano nas praças de pedágio
Campanha de conscientização que a Eco101 realizou no final do ano nas praças de pedágio Crédito: Eco101/Divulgação
Recentemente, a Eco 101 lançou a campanha “Quem curte a viagem, encurta caminho”, com o objetivo de incentivar os motoristas a aproveitarem o trajeto e evitarem a pressa de chegar aos seus destinos, o que muitas vezes resulta em ações imprudentes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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