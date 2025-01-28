Após 17 anos, tradicional restaurante de Vitória é colocado à venda

Instalado no Hortomercado da Enseada do Suá desde a inauguração do centro comercial, há mais de 17 anos, o Restaurante Panela Capixaba, especializado em moqueca capixaba
e frutos do mar, está à venda. Segundo o corretor, o proprietário está pedindo R$ 290 mil pelo ponto.
A venda é na modalidade conhecida como “porteira fechada”, ou seja, todos os equipamentos instalados no restaurante, incluindo os utensílios de cozinha, estão incluídos na transação.
O corretor responsável pela venda do ponto, Tadeu Tomaz, explica que o custo fixo do restaurante, com condomínio e aluguel, está em torno de R$ 10 mil mensais.
Tomaz diz que o Panela Capixaba, que continua em pleno funcionamento, tem capacidade para acomodar cerca de 80 pessoas, no salão interno e numa varanda externa, de frente para a rua lateral do Hortomercado. O corretor acrescentou que o futuro proprietário poderá, se quiser, manter o nome atual da casa.