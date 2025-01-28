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Leonel Ximenes

Após 17 anos, tradicional restaurante de Vitória é colocado à venda

Casa é especializada em moqueca capixaba e frutos do mar

Públicado em 

28 jan 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Panela Capixaba está instalado no Hortomercado da Enseada do Suá, em Vitória
O Panela Capixaba está instalado no Hortomercado da Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Divulgação
Instalado no Hortomercado da Enseada do Suá desde a inauguração do centro comercial, há mais de 17 anos, o Restaurante Panela Capixaba, especializado em moqueca capixaba e frutos do mar, está à venda. Segundo o corretor, o proprietário está pedindo R$ 290 mil pelo ponto.
A venda é na modalidade conhecida como “porteira fechada”, ou seja, todos os equipamentos instalados no restaurante, incluindo os utensílios de cozinha, estão incluídos na transação.
O corretor responsável pela venda do ponto, Tadeu Tomaz, explica que o custo fixo do restaurante, com condomínio e aluguel, está em torno de R$ 10 mil mensais.
Tomaz diz que o Panela Capixaba, que continua em pleno funcionamento, tem capacidade para acomodar cerca de 80 pessoas, no salão interno e numa varanda externa, de frente para a rua lateral do Hortomercado. O corretor acrescentou que o futuro proprietário poderá, se quiser, manter o nome atual da casa.

Correção

28/01/2025 - 11:16
O valor do ponto do Restaurante Panela Capixaba é R$ 290 mil, e não R$ 270 mil, como foi publicado na primeira versão deste texto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Gastronomia Moqueca Capixaba Vitória (ES) Comércio Enseada do Suá
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