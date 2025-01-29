Ilha alvo de polêmica em Vila Velha está à venda. E por um valor milionário

O belo visual da ilha na imagem publicada na página da imobiliária paulista Crédito: Divulgação

Essa ilha tem causado polêmica nos últimos anos. A mais recente foi resultado de uma ação do MPF contra o proprietário, que pode ser multado em R$ 10 mil por ter sido acusado de intimidar banhistas na praia da ilha, também conhecida como Ilha da Xuxa.

Visão geral da Ilha da Baleia em foto publicada no site da imobiliária Crédito: Divulgação

DUAS PRAIAS PARTICULARES

O anúncio da imobiliária paulista, que se apresenta como atuante nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Orlando e Nova York (EUA) e Europa, descreve a Ilha da Baleia como um imóvel que tem duas praias particulares.

Em relação à infraestrutura, a imobiliária informa que a Ilha da Baleia tem 19 mil metros quadrados de área total com uma casa principal de 213 metros quadrados com quatro quartos, sendo uma suíte, um banheiro interno e outro externo, cozinha com despensa, quarto de empregada com banheiro, ampla varanda e piscina com aquecedor.

Entrada da casa principal da Ilha da Baleia Crédito: Divulgação

O imóvel também dispõe de uma casa do caseiro que, de acordo com o anúncio, é ampla com dois quartos, sala, banheiro e varanda.

A ilha também tem luz elétrica direto da distribuidora de energia e energia solar, água encanada submersa direto da distribuidora e a propriedade é “devidamente registrada e aforada”, segundo a imobiliária. Várias fotos da ilha são apresentadas no site.

O QUE DIZ O MPF-ES