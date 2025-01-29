Ilha alvo de polêmica em Vila Velha está à venda. E por um valor milionário

Essa ilha tem causado polêmica nos últimos anos. A mais recente foi resultado de uma ação do MPF contra o proprietário, que pode ser multado em R$ 10 mil por ter sido acusado de intimidar banhistas na praia da ilha, também conhecida como Ilha da Xuxa.
O anúncio da imobiliária paulista, que se apresenta como atuante nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Orlando e Nova York (EUA) e Europa, descreve a Ilha da Baleia como um imóvel que tem duas praias particulares.
Em relação à infraestrutura, a imobiliária informa que a Ilha da Baleia tem 19 mil metros quadrados de área total com uma casa principal de 213 metros quadrados com quatro quartos, sendo uma suíte, um banheiro interno e outro externo, cozinha com despensa, quarto de empregada com banheiro, ampla varanda e piscina com aquecedor.
O imóvel também dispõe de uma casa do caseiro que, de acordo com o anúncio, é ampla com dois quartos, sala, banheiro e varanda.
A ilha também tem luz elétrica direto da distribuidora de energia e energia solar, água encanada submersa direto da distribuidora e a propriedade é “devidamente registrada e aforada”, segundo a imobiliária. Várias fotos da ilha são apresentadas no site.
Indagada pela coluna, a assessoria do Ministério Público Federal no Espírito Santo afirmou que a ação contra o proprietário da Ilha da Baleia não impede que ela seja vendida, a mesma posição foi expressa pela imobiliária paulista que está vendendo o imóvel.