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Leonel Ximenes

Ilha alvo de polêmica em Vila Velha está à venda. E por um valor milionário

Proprietário do imóvel está sendo acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de descumprir medida judicial que o proibia de tentar impedir a visita de pessoas ao local

Públicado em 

29 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O belo visual da ilha na imagem publicada na página da imobiliária paulista
O belo visual da ilha na imagem publicada na página da imobiliária paulista Crédito: Divulgação
A Ilha da Baleia, cujo proprietário é alvo de uma ação do Ministério Público Federal (MPF), está à venda em um site de uma imobiliária de luxo de São Paulo. No anúncio publicado pela Luxury Properties, a ilha localizada nas imediações do Morro do Moreno e da Praia do Ribeiro, em Vila Velha, está sendo oferecida por R$ 35 milhões.
Essa ilha tem causado polêmica nos últimos anos. A mais recente foi resultado de uma ação do MPF contra o proprietário, que pode ser multado em R$ 10 mil por ter sido acusado de intimidar banhistas na praia da ilha, também conhecida como Ilha da Xuxa.
Visão geral da Ilha da Baleia em foto publicada no site da imobiliária
Visão geral da Ilha da Baleia em foto publicada no site da imobiliária Crédito: Divulgação
Na ação, o Ministério Público Federal (MPF) acusa o homem, cujo nome não foi divulgado e vive na ilha, de descumprir medida judicial que o proibia de tentar impedir a visita de pessoas ao local. Caso não cumpra a determinação, o órgão federal solicitou à Justiça que o valor da multa seja ampliado para R$ 20 mil.

DUAS PRAIAS PARTICULARES

O anúncio da imobiliária paulista, que se apresenta como atuante nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Orlando e Nova York (EUA) e Europa, descreve a Ilha da Baleia como um imóvel que tem duas praias particulares.

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Em relação à infraestrutura, a imobiliária informa que a Ilha da Baleia tem 19 mil metros quadrados de área total com uma casa principal de 213 metros quadrados com quatro quartos, sendo uma suíte, um banheiro interno e outro externo, cozinha com despensa, quarto de empregada com banheiro, ampla varanda e piscina com aquecedor.
Entrada da casa principal da Ilha da Baleia
Entrada da casa principal da Ilha da Baleia Crédito: Divulgação
O imóvel também dispõe de uma casa do caseiro que, de acordo com o anúncio, é ampla com dois quartos, sala, banheiro e varanda.
A ilha também tem luz elétrica direto da distribuidora de energia e energia solar, água encanada submersa direto da distribuidora e a propriedade é “devidamente registrada e aforada”, segundo a imobiliária. Várias fotos da ilha são apresentadas no site.

O QUE DIZ O MPF-ES

Indagada pela coluna, a assessoria do Ministério Público Federal no Espírito Santo afirmou que a ação contra o proprietário da Ilha da Baleia não impede que ela seja vendida, a mesma posição foi expressa pela imobiliária paulista que está vendendo o imóvel.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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