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Leonel Ximenes

Estacionamento rotativo na orla de Vila Velha: o que a prefeitura decidiu

Sistema de cobrança começou pelo Centro e pelo bairro da Glória

Públicado em 

22 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estacionamento rotativo volta a ser cobrado em Vila Velha
Estacionamento rotativo no polo comercial da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vila Velha decidiu não implantar o estacionamento rotativo na orla dos bairros da Praia da Costa, Itapuã e Itaparica, como chegou a ser cogitado no ano passado. Segundo a PMVV, a desistência ocorreu após consultas em audiências públicas com os moradores.
“A Prefeitura de Vila Velha realizou uma audiência pública em novembro do ano passado. Os moradores da Praia da Costa, Praia de Itapoã e Praia de Itaparica foram ouvidos e o projeto não será implantado na orla do município. No entanto, o Zona Azul, na Glória e no Centro, segue em alteração”, informa a prefeitura em nota enviada à coluna.

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Na Glória e no Centro de Vila Velha, as taxas do rotativo do Zona Azul são de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos, cobradas a cada período de 15 minutos de permanência no estacionamento. O tempo máximo permitido é de três horas, sem possibilidade de prorrogação ou renovação do tempo.
O estacionamento pode ser pago pelo aplicativo "Vaga Legal", disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, em pontos de vendas distribuídos no comércio local, ou pelo QR Code disponível nas placas indicativas de rotativo. O pagamento no comércio pode ser realizado por dinheiro em espécie, cartões de débito, crédito ou PIX.

ROTATIVO NA PRAINHA

Indagado recentemente pela coluna se o rotativo poderia ser implantado no Sítio Histórico da Prainha, onde o movimento de veículos e pessoas circulando aumentou muito por causa dos eventos promovidos no Parque da Prainha, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) limitou-se a dizer: “Se a comunidade solicitar eu coloco”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Bairro Itapuã Praia da Costa Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Praia de Itaparica Arnaldinho Borgo Sítio Histórico da Prainha
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