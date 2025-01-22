Estacionamento rotativo na orla de Vila Velha: o que a prefeitura decidiu

Estacionamento rotativo no polo comercial da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

“A Prefeitura de Vila Velha realizou uma audiência pública em novembro do ano passado. Os moradores da Praia da Costa, Praia de Itapoã e Praia de Itaparica foram ouvidos e o projeto não será implantado na orla do município. No entanto, o Zona Azul, na Glória e no Centro, segue em alteração”, informa a prefeitura em nota enviada à coluna.

Na Glória e no Centro de Vila Velha, as taxas do rotativo do Zona Azul são de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos, cobradas a cada período de 15 minutos de permanência no estacionamento. O tempo máximo permitido é de três horas, sem possibilidade de prorrogação ou renovação do tempo.

O estacionamento pode ser pago pelo aplicativo "Vaga Legal", disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, em pontos de vendas distribuídos no comércio local, ou pelo QR Code disponível nas placas indicativas de rotativo. O pagamento no comércio pode ser realizado por dinheiro em espécie, cartões de débito, crédito ou PIX.

ROTATIVO NA PRAINHA