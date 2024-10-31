Placa de estacionamento rotativo na Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Moradores dos bairros Praia da Costa, Itapuã e Itaparica vão participar de audiências públicas com a Prefeitura de Vila Velha para debater sobre a proposta de criação de estacionamento na orla do município, a chamada Zona Azul.

O debate acontecerá de forma presencial, em dias diferentes para cada bairro. No dia 4 de novembro será a vez dos moradores da Praia da Costa; no dia 5, os de Itapuã; e no dia 06, para quem mora em Itaparica. Todas as audiências serão realizadas às 17 horas, no auditório da Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica.

Além da audiência pública, presencial, a Prefeitura está consultando os moradores, via formulário ( clique aqui ) sobre a mesma proposta. O formulário, que estará disponível até 30 de novembro, pode ser acessado por qualquer morador. Nele os cidadãos poderão opinar e dar sugestões sobre o rotativo.

O VALOR DAS TARIFAS

O sistema já foi implementado na Glória e no Centro de Vila Velha. Nesses locais, a tarifa do estacionamento pode ser adquirida pelo aplicativo "Vaga Legal", disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, em pontos de vendas distribuídos no comércio local, ou pelo QR Code disponível nas placas indicativas de rotativo. O pagamento no comércio pode ser realizado por dinheiro em espécie, cartões de débito, crédito ou PIX.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha pode ter estacionamento rotativo na orla de três bairros

As taxas de estacionamento são de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos, cobradas a cada período de 15 minutos de permanência no estacionamento. O tempo máximo permitido é de três horas, sem possibilidade de prorrogação ou renovação do tempo.

Os motoristas poderão utilizar a vaga gratuitamente por até 15 minutos, desde que ativem essa opção no aplicativo. Motocicletas, motonetas e ciclomotores têm locais de estacionamento previamente estabelecidos e não podem utilizar as vagas destinadas aos automóveis.

Pela proposta da prefeitura, os moradores que moram em edifícios sem vaga de garagem, e que deixam os veículos nas ruas, terão de pedir a isenção do Zona Azul na sede da PMVV.

Idosos e pessoas com mobilidade reduzida também terão isenção de taxa, desde que estejam estacionados nas vagas destinadas a esses públicos e que estejam com as credenciais visíveis nos veículos. Credenciais fornecidas por outros municípios também têm validade em Vila Velha. Tanto o idoso, quanto a pessoa com a mobilidade reduzida também precisarão indicar no aplicativo que estarão utilizando a vaga, mas nestes casos o valor não será cobrado.

AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS