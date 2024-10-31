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Leonel Ximenes

Vila Velha pode ter estacionamento rotativo na orla de três bairros

Prefeitura vai ouvir moradores sobre a cobrança na chamada  Zona Azul

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 18:04

Públicado em 

31 out 2024 às 18:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estacionamento rotativo volta a ser cobrado em Vila Velha
Placa de estacionamento rotativo na Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Moradores dos bairros Praia da Costa, Itapuã e Itaparica vão participar de audiências públicas com a Prefeitura de Vila Velha para debater sobre a proposta de criação de estacionamento na orla do município, a chamada Zona Azul.
O debate acontecerá de forma presencial, em dias diferentes para cada bairro. No dia 4 de novembro será a vez dos moradores da Praia da Costa; no dia 5, os de Itapuã; e no dia 06, para quem mora em Itaparica. Todas as audiências serão realizadas às 17 horas, no auditório da Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica.
Além da audiência pública, presencial, a Prefeitura está consultando os moradores, via formulário (clique aqui) sobre a mesma proposta. O formulário, que estará disponível até 30 de novembro, pode ser acessado por qualquer morador. Nele os cidadãos poderão opinar e dar sugestões sobre o rotativo.

O VALOR DAS TARIFAS

O sistema já foi implementado na Glória e no Centro de Vila Velha. Nesses locais, a tarifa do estacionamento pode ser adquirida pelo aplicativo "Vaga Legal", disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, em pontos de vendas distribuídos no comércio local, ou pelo QR Code disponível nas placas indicativas de rotativo. O pagamento no comércio pode ser realizado por dinheiro em espécie, cartões de débito, crédito ou PIX.
Vila Velha pode ter estacionamento rotativo na orla de três bairros
As taxas de estacionamento são de R$ 0,50 para carros e R$ 0,25 para motos, cobradas a cada período de 15 minutos de permanência no estacionamento. O tempo máximo permitido é de três horas, sem possibilidade de prorrogação ou renovação do tempo.
Os motoristas poderão utilizar a vaga gratuitamente por até 15 minutos, desde que ativem essa opção no aplicativo. Motocicletas, motonetas e ciclomotores têm locais de estacionamento previamente estabelecidos e não podem utilizar as vagas destinadas aos automóveis.
Pela proposta da prefeitura, os moradores que moram em edifícios sem vaga de garagem, e que deixam os veículos nas ruas, terão de pedir a isenção do Zona Azul na sede da PMVV.
Idosos e pessoas com mobilidade reduzida também terão isenção de taxa, desde que estejam estacionados nas vagas destinadas a esses públicos e que estejam com as credenciais visíveis nos veículos. Credenciais fornecidas por outros municípios também têm validade em Vila Velha. Tanto o idoso, quanto a pessoa com a mobilidade reduzida também precisarão indicar no aplicativo que estarão utilizando a vaga, mas nestes casos o valor não será cobrado.

AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

  • 4/11 - moradores da Praia da Costa
  • 5/11 – moradores de Itapuã
  • 6/11 - moradores de Itaparica
  • Local -  auditório da Prefeitura Municipal de Vila Velha, na Av. Santa Leopoldina, 840 (2º andar), em Coqueiral de Itaparica
  • Horário - 17h

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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