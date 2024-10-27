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Leonel Ximenes

Animais em condomínios: projeto de lei cria regras no ES

Regras estão sendo propostas para garantir a convivência harmoniosa nos ambientes coletivos

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 03:11

Públicado em 

27 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

articulações dos pets
Cachorro brincando em área externa de condomínio Crédito: Pexels
Tema de muitas polêmicas e às vezes até de conflitos, a circulação de animais nos condomínios pode ser regulamentada no Espírito Santo. Um projeto de lei do deputado Coronel Weliton (PRD) cria regras de convivência de animais com os humanos nos ambientes comuns.
Pela proposição, é livre, em qualquer dia de semana, a circulação dos animais, sejam eles do proprietário do imóvel, do inquilino ou do visitante. Caberá ao tutor do animal escolher o melhor acesso à rua, sendo vedado ao condomínio impor a saída ou ingresso somente pelo portão de saída de serviço.
Ou seja, os pets terão acesso a elevadores e áreas comuns dos condomínios, mas algumas regras terão que ser observadas, de acordo com o PL 517/2024. Nesses locais, o animal deverá ser conduzido por pessoa com idade e força suficientes para controlá-lo.
Além disso, o bicho deve usar guia, coleira e em alguns casos focinheira, uma placa com o nome e telefone do responsável e ter a carteira de vacinação atualizada.
O condutor do animal terá de recolher os dejetos dos animais e higienizar o local. O condomínio poderá fazer o cadastramento dos animais, bem como requerer, a qualquer tempo, carteira de vacinação.
“O projeto de lei visa a regulamentar a circulação de animais domésticos em condomínios residenciais no Espírito Santo, visando ao bem-estar do animal de estimação e do proprietário condômino, respeitando-se os direitos fundamentais de ambos”, defende o parlamentar.
A matéria está tramitando nas Comissões de Justiça, Proteção e Bem-Estar dos Animais e Finanças da Assembleia Legislativa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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