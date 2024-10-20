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Leonel Ximenes

A cidade escolhida para ser a “Capital Estadual das Praias do ES”

Projeto de lei é iniciativa de um parlamentar que perdeu a eleição para prefeito do balneário

Públicado em 

20 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista de Guarapari, o balneário mais famoso do ES
Vista de Guarapari, o balneário mais famoso do ES Crédito: Marcelo Moryan
Candidato derrotado à Prefeitura de Guarapari, o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL) quer fazer um “agrado” à cidade: ele é o autor do projeto de lei 557/2024 que concede à Cidade-Saúde o título de “Capital Estadual das Praias do Espírito Santo”.
De acordo com o texto do parlamentar, Guarapari merece essa homenagem por ter mais de 50 praias espalhadas pelo seu litoral.

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“A cidade tem diversos pontos conhecidos, mas também há outros que são belíssimos e que merecem visitação. Certamente, esse reconhecimento a Guarapari pode auxiliar e muito a atividade do turismo”, argumenta o deputado.
Segundo levantamento do parlamentar a respeito do Orçamento do município, há dependência muito grande de repasses de verbas federais. “Neste estudo que fizemos verificamos que mais de 50% dos recursos são provenientes da União. Logo, é preciso encontrar formas de arrecadação próprias e o turismo é fundamental”, explicou.

TÍTULO NACIONAL PARA GUARAPARI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei 15.004, de 2024, que confere o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha a Guarapari. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (17).
A nova norma teve origem em um projeto de lei - o PL 4.258/2021 - de autoria da ex-deputada federal Dra. Soraya Manato (ES). Ao tramitar no Senado, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente (CMA) no último dia 11 de setembro. O autor do parecer foi o senador Fabiano Contarato (PT-ES).
Contarato disse que o reconhecimento legal da importância da biodiversidade de Guarapari é essencial para promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, além de incentivar pesquisas científicas e melhorar a proteção das espécies ameaçadas na região.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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