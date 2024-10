Lula torna Guarapari a Capital Nacional da Biodiversidade Marinha

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra , no final da tarde desta segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, o condutor do caminhão contou que seguia no sentido Laranjeiras e parou no sinal do cruzamento com a Rua Acácio Godim.

Quando o semáforo abriu, ele arrancou com o veículo e, alguns metros à frente, sentiu que algo bateu do lado do caminhão. Ainda de acordo com a PM, o homem disse que parou o veículo e rapidamente desceu do caminhão, quando viu que tinha um rapaz embaixo das rodas.

A PM informou que o motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. O motociclista teve o óbito confirmado pelo Samu. A Perícia foi acionada. O condutor do caminhão foi encaminhado para a 3ª Regional para prestar esclarecimentos.

O trânsito no local ficou com retenções devido ao bloqueio de duas das quatro faixas no sentido Laranjeiras. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima, um homem de 41 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil (PCES) informa que o motorista do caminhão, de 44 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.