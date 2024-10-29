O que aconteceu com o casal capixaba denunciado pelo Fantástico?

Gleidson e Julianna estão foragidos há seis meses Crédito: Reprodução / TV Globo

O casal capixaba Gleidson Lopes Soares e Julianna Ritter Lopes, citado em reportagem do Fantástico em janeiro deste ano , como envolvido em compra de remédios furtados de tratamento contra o câncer, está foragido há seis meses.

Os medicamentos para o tratamento foram furtados em Campinas (SP), e o casal é acusado de receptar essas drogas. A Justiça de São Paulo, por meio da Comarca de Campinas, expediu mandado de prisão para ambos no dia 30 de abril. Até o momento, eles não foram encontrados.

O mandado de prisão contra ambos tem validade até 30 de abril de 2044. O pedido de detenção temporário está respaldado pelas acusações de "promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa", "falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais" e "apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio".

ENTENDA O CASO

Em janeiro, a reportagem do Fantástico explicou que Gleidson é empresário e Julianna era servidora da Assembleia Legislativa, mais especificamente do gabinete do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL). Ela foi exonerada logo após a exibição da matéria na TV Globo, conforme a coluna noticiou em primeira mão

O programa mostrou que Gleidson e Julianna dirigiam uma ONG de apoio a pessoas com dificuldade de locomoção na Serra. Ela também era sócia da Saúde e Vida Comércio e Representações, uma empresa de produtos hospitalares.

No celular de uma das suspeitas presas pelo caso, em São Paulo , foram encontrados comprovantes de depósito feitos na conta da Saúde e Vida e da própria conta da Julianna.