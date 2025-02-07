Bolsonaro inscrito em concurso no ES: caso vai parar na polícia

No site da Secretaria de Educação de São Mateus, o nome completo do ex-presidente Crédito: Divulgação

A Secretaria de Educação de São Mateus registrou na Polícia Civil o caso do candidato que registrou o nome de Jair Messias Bolsonaro para o concurso para professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, no cadastro de reserva dos profissionais de designação temporária (DT).

Segundo a coluna mostrou no dia 28 de janeiro , o Bolsonaro em questão informou que nasceu no dia 29 de março de 1995 e chegou a alcançar, na ficha de inscrição da secretaria, o status de “classificação liberada”. Como se isso não bastasse, o Messias de 29 anos ainda obteve o primeiro lugar, na classificação geral, para o concurso de Professor B de Educação Física.

O candidato com nome famoso indicou também que tem habilitação plena em Educação Física, curso de Educação do Campo e registro no Conselho Regional de Educação Física (Crefs), mas o órgão afirmou que não existe registro desse nome para atuar na área no Espírito Santo.

A coluna apurou que a provável fraude foi registrada em boletim na Polícia Civil. Em nota, a secretaria confirmou: “A Secretaria Municipal de Educação de São Mateus informa que a inclusão do nome ‘Jair Messias Bolsonaro’ no resultado classificatório do processo seletivo para docentes temporários (DTs) decorre da utilização de dados falsos no momento da inscrição. Tal conduta caracteriza fraude e pode configurar crime, motivo pelo qual a Secretaria, em conjunto com a Procuradoria do Município, está adotando as providências cabíveis junto às autoridades competentes”.

A Secretaria de Educação alegou também que o resultado classificatório divulgado em 27 de janeiro, e no qual constava como classificado Jair Messias Bolsonaro, não é definitivo e que outras etapas serão realizadas.

As demais etapas do concurso são: análise documental; publicação do resultado preliminar; prazo para interposição de recursos; publicação do resultado final; e convocações e disponibilização de link.