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Leonel Ximenes

Bolsonaro inscrito em concurso no ES: caso vai parar na polícia

Prefeitura afirma que houve fraude na inscrição de um candidato com o nome completo do ex-presidente da República

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

07 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No site, o nome de Bolsonaro
No site da Secretaria de Educação de São Mateus, o nome completo do ex-presidente Crédito: Divulgação
A Secretaria de Educação de São Mateus registrou na Polícia Civil o caso do candidato que registrou o nome de Jair Messias Bolsonaro para o concurso para professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, no cadastro de reserva dos profissionais de designação temporária (DT).
Segundo a coluna mostrou no dia 28 de janeiro, o Bolsonaro em questão informou que nasceu no dia 29 de março de 1995 e chegou a alcançar, na ficha de inscrição da secretaria, o status de “classificação liberada”. Como se isso não bastasse, o Messias de 29 anos ainda obteve o primeiro lugar, na classificação geral, para o concurso de Professor B de Educação Física.
O candidato com nome famoso indicou também que tem habilitação plena em Educação Física, curso de Educação do Campo e registro no Conselho Regional de Educação Física (Crefs), mas o órgão afirmou que não existe registro desse nome para atuar na área no Espírito Santo.

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A coluna apurou que a provável fraude foi registrada em boletim na Polícia Civil. Em nota, a secretaria confirmou: “A Secretaria Municipal de Educação de São Mateus informa que a inclusão do nome ‘Jair Messias Bolsonaro’ no resultado classificatório do processo seletivo para docentes temporários (DTs) decorre da utilização de dados falsos no momento da inscrição. Tal conduta caracteriza fraude e pode configurar crime, motivo pelo qual a Secretaria, em conjunto com a Procuradoria do Município, está adotando as providências cabíveis junto às autoridades competentes”.
A Secretaria de Educação alegou também que o resultado classificatório divulgado em 27 de janeiro, e no qual constava como classificado Jair Messias Bolsonaro, não é definitivo e que outras etapas serão realizadas.
As demais etapas do concurso são: análise documental; publicação do resultado preliminar; prazo para interposição de recursos; publicação do resultado final; e convocações e disponibilização de link.
Segundo a assessoria do prefeito Marcus da Cozivip (Podemos), o candidato com nome homônimo ao do ex-presidente da República já foi retirado da lista oficial de classificados na primeira fase do concurso da Secretaria de Educação de São Mateus.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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