Depois da tragédia, cidade do ES volta a fazer festa tradicional

Moradores e turistas acompanham sanfoneiros e violeiros pelas ruas de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul Crédito: Prefeitura de Mimoso do Sul

A 26ª edição da festa será realizada, segundo a prefeitura, nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho no distrito histórico e superpreservado no Sul do Espírito Santo.

A programação ainda não foi definida, mas o comércio e as pousadas locais já estão se preparando para receber milhares de turistas no fim de semana de inverno.

O festival reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais, concursos instrumentais e outras atividades. As atrações musicais se apresentam no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos).

A TRAGÉDIA DA CHUVA

No ano passado o festival foi cancelado devido aos prejuízos causados pela intensa chuva que caiu em Mimoso do Sul, entre os dias 22 e 23 de março.

Carro de bombeiros arrastado pela enchente que provocou destruição e deixou 20 mortos em Mimoso do Sul Crédito: Max Wender / Casa Militar ES

Foi uma tragédia sem precedentes na cidade, que ficou debaixo d'água devido aos 600 milímetros de chuva que caíram em algumas horas, deixando 20 pessoas mortas - uma delas até hoje não foi encontrada. Dez mil pessoas tiveram que deixar as suas casas em algum momento.

Os promotores do evento cultural e a prefeitura, em comum acordo, optaram por cancelar o festival, no meio do ano, e investir os recursos na recuperação das cidades e na assistência às vítimas da enchente.