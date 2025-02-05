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Leonel Ximenes

Depois da tragédia, cidade do ES volta a fazer festa tradicional

Festival não foi realizado em 2024 porque município estava passando por um processo de reconstrução após ser destruído por uma chuva intensa

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

05 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Moradores e turistas acompanham sanfoneiros e violeiros pelas ruas de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul
Moradores e turistas acompanham sanfoneiros e violeiros pelas ruas de São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul Crédito: Prefeitura de Mimoso do Sul
O tradicional Festival de Viola e Sanfona do distrito de São Pedro do Itabapoana, que não foi realizado em 2024 por causa da chuva que destruiu Mimoso do Sul, está confirmado para este ano.
A 26ª edição da festa será realizada, segundo a prefeitura, nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho no distrito histórico e superpreservado no Sul do Espírito Santo.
A programação ainda não foi definida, mas o comércio e as pousadas locais já estão se preparando para receber milhares de turistas no fim de semana de inverno.

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O festival reúne atrações musicais locais e nacionais, oficinas, workshops musicais, concursos instrumentais e outras atividades. As atrações musicais se apresentam no Tablado Capital, situado na praça central do sítio histórico, Palco Passarela das Pedras (na ladeira das pedras) e no Palco Grinalson Medina (na praça de eventos).

A TRAGÉDIA DA CHUVA

No ano passado o festival foi cancelado devido aos prejuízos causados pela intensa chuva que caiu em Mimoso do Sul, entre os dias 22 e 23 de março.
Destruição em Mimoso do Sul após chuvas
Carro de bombeiros arrastado pela enchente que provocou destruição e deixou 20 mortos em Mimoso do Sul Crédito: Max Wender / Casa Militar ES
Foi uma tragédia sem precedentes na cidade, que ficou debaixo d'água devido aos 600 milímetros de chuva que caíram em algumas horas, deixando 20 pessoas mortas - uma delas até hoje não foi encontrada. Dez mil pessoas tiveram que deixar as suas casas em algum momento.
Os promotores do evento cultural e a prefeitura, em comum acordo, optaram por cancelar o festival, no meio do ano, e investir os recursos na recuperação das cidades e na assistência às vítimas da enchente.
O distrito de São Pedro do Itabapoana, distante cerca de 23 quilômetros da sede, não foi tão impactado quanto o centro de Mimoso, embora as estradas de acesso tenham sido muito prejudicadas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Chuva no ES Cultura Mimoso do Sul Tragédia Região sul do ES
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