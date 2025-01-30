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Leonel Ximenes

A Bahia é aqui: cidade capixaba anuncia que terá 7 dias de Carnaval

De um mês a outro:  folia começa em 26 de fevereiro, uma quarta-feira, e acaba apenas uma semana depois, no dia 4 de março

Públicado em 

30 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carnaval 2024 em Castelo na Av. Nossa Senhora da Penha, animado com trio elétrico
Carnaval 2024 em Castelo na Av. Nossa Senhora da Penha, animado com trio elétrico Crédito: PMC/Divulgação
Mais conhecida pela festa de Corpus Christi e seus belos tapetes confeccionados pelos católicos, Castelo está mostrando, pelo quarto ano consecutivo, que também é a cidade com o Carnaval mais longo do Espírito Santo.
A exemplo do ano passado, a prefeitura já anunciou que os quatro dias oficiais da folia não serão suficientes para a cidade do Sul do Estado, que terá mais uma vez sete dias de festa, começando em 26 de fevereiro, uma quarta-feira, e terminando uma semana depois, no dia 4 de março, data oficial de encerramento da farra em todo o país.
A programação estendida começou em 2022 com seis dias de Carnaval, de quinta a terça-feira. Em 2023, a folia já teve a configuração atual, de uma semana, sendo que no primeiro dia (quarta-feira) a iniciativa foi da própria comunidade, que acabou sendo incorporada pela prefeitura em 2024.
No ano passado, segundo a prefeitura castelense, o megacarnaval atraiu cerca de 60 mil pessoas na semana festiva, em locais diferentes da cidade, com programação voltada para todas as idades, inclusive o público infantil.
Foliões se divertem no Parque Beira-Rio, outro ponto animado do Carnaval de Castelo
Foliões se divertem no Parque Beira-Rio, outro ponto de concentração popular do Carnaval de Castelo Crédito: PMC/Divulgação
“O Carnaval é uma festa extremamente tradicional em nosso país, há muitos anos. Em nosso Estado, a tradição é maior no litoral, com programações reduzidas ou quase inexistentes no interior nesse período. Em Castelo, iniciamos em 2022 um trabalho visando à promoção do Carnaval como forma de opção para grande parte da população que não viaja nesse período”, explica o prefeito João Paulo Nali.

A PROGRAMAÇÃO DE 2025

A programação do Carnaval 2025 ainda está sendo definida, mas, segundo a assessoria da prefeitura, já estão confirmados três blocos tradicionais da cidade: Bloco Levanta Defunto, na abertura da folia, na quarta-feira (26/2), e Bloco das Piranhas, arrastado pelo Bloco do Piru, no dia seguinte (27/2), que desfilarão na Avenida Nossa Senhora da Penha. O restante da programação será realizada no Parque Beira-Rio.
Nali afirma que a extensão da festa já começou a beneficiar a cidade. “No ano passado passamos a ter reflexos econômicos do Carnaval, com público nos hotéis e em casas de locação do interior. As pessoas passam o dia nas propriedades e a noite na programação municipal”, diz o prefeito castelense, que faz questão de destacar que participa pessoalmente da festa desde 2022.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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