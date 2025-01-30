A Bahia é aqui: cidade capixaba anuncia que terá 7 dias de Carnaval

Carnaval 2024 em Castelo na Av. Nossa Senhora da Penha, animado com trio elétrico Crédito: PMC/Divulgação

Mais conhecida pela festa de Corpus Christi e seus belos tapetes confeccionados pelos católicos, Castelo está mostrando, pelo quarto ano consecutivo, que também é a cidade com o Carnaval mais longo do Espírito Santo.

A exemplo do ano passado, a prefeitura já anunciou que os quatro dias oficiais da folia não serão suficientes para a cidade do Sul do Estado, que terá mais uma vez sete dias de festa, começando em 26 de fevereiro, uma quarta-feira, e terminando uma semana depois, no dia 4 de março, data oficial de encerramento da farra em todo o país.

A programação estendida começou em 2022 com seis dias de Carnaval , de quinta a terça-feira. Em 2023, a folia já teve a configuração atual, de uma semana, sendo que no primeiro dia (quarta-feira) a iniciativa foi da própria comunidade, que acabou sendo incorporada pela prefeitura em 2024.

No ano passado, segundo a prefeitura castelense, o megacarnaval atraiu cerca de 60 mil pessoas na semana festiva, em locais diferentes da cidade, com programação voltada para todas as idades, inclusive o público infantil.

Foliões se divertem no Parque Beira-Rio, outro ponto de concentração popular do Carnaval de Castelo Crédito: PMC/Divulgação

“O Carnaval é uma festa extremamente tradicional em nosso país, há muitos anos. Em nosso Estado, a tradição é maior no litoral, com programações reduzidas ou quase inexistentes no interior nesse período. Em Castelo, iniciamos em 2022 um trabalho visando à promoção do Carnaval como forma de opção para grande parte da população que não viaja nesse período”, explica o prefeito João Paulo Nali.

A PROGRAMAÇÃO DE 2025

A programação do Carnaval 2025 ainda está sendo definida, mas, segundo a assessoria da prefeitura, já estão confirmados três blocos tradicionais da cidade: Bloco Levanta Defunto, na abertura da folia, na quarta-feira (26/2), e Bloco das Piranhas, arrastado pelo Bloco do Piru, no dia seguinte (27/2), que desfilarão na Avenida Nossa Senhora da Penha. O restante da programação será realizada no Parque Beira-Rio.