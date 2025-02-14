O que fazer quando a educação não consegue cumprir o seu papel?

Sala de aula vazia Crédito: Divulgação

Essa é a pergunta que gestores públicos e legisladores deveriam se fazer cotidianamente, diante dos avanços tão tímidos da educação no país. É a preocupação que deveria mover quem se dedica à vida pública, porque basicamente tudo o que se almeja — crescimento econômico, desenvolvimento social, oportunidades para todos e qualidade de vida — passa por uma educação de qualidade, com capacidade de transformar realidades.

Um resultado que em um primeiro momento contrasta com o bom desempenho, no ano passado, do Estado no ranking nacional de alfabetização na idade certa, quando ficou em terceiro lugar . Na verdade, mostra que as metas de alfabetização, por si só, não dizem muito se não se refletem no aprendizado. Um desafio educacional no país é fazer o diploma representar de fato o conhecimento adquirido pelos alunos. Mais uma vez, vale lembra o quanto essas lacunas enfraquecem o capital humano do país.

No Paebes, os indicadores mostram que os estudantes ainda não conseguiram recuperar o desempenho registrado antes da pandemia de Covid-19 . Lá se vão cinco anos desde aquele que foi o maior desafio educacional desse século, quando a escolarização foi prejudicada pelas (necessárias) medidas de distanciamento social. Seguimos em busca do tempo perdido, que vem de antes.

Os problemas na educação não se resolvem sem a valorização dos professores, a linha de frente para combater essas deficiências. Não se resolvem sem infraestrutura adequada ao aprendizado, não se resolvem sem uma transformação cultural que deixe transparente que a dedicação ao estudo vale a pena, sendo um caminho para superar as desigualdades.