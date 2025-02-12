3 em cada 4 alunos do ES não sabem o suficiente de matemática

Maioria dos estudantes da rede pública capixaba tem desempenho insuficiente em matemática Crédito: Johnstocker/Freepik

Os resultados do Paebes mostram que 76% dos estudantes avaliados no ensino médio, oferecido na rede pública apenas pelo Estado, não apresentam aprendizagem suficiente para essa etapa.

No 9º ano do ensino fundamental, o índice de estudantes com aprendizagem insuficiente é de 73% nas turmas da rede estadual. Na rede municipal, a situação é ainda mais desafiadora e 81% dos alunos sabem somente o básico ou estão abaixo do básico.

A soma dos percentuais de estudantes alocados nos padrões abaixo do básico e básico representa aprendizagem insuficiente para a etapa. Enquanto o somatório dos padrões proficiente e avançado representa aprendizagem suficiente para a etapa.

O índice de estudantes que saem do ensino médio sabendo o suficiente para essa etapa é de 24% na rede estadual. No 9º ano do ensino fundamental, o índice é de 28% na rede estadual e de 20% nas escolas administradas pelos municípios.

O Estado estabelece uma escala de 0 a 500 para medir a aprendizagem dividida em níveis: abaixo do básico, básico, proficiente e avançado. Esse valor é cruzado com o nível de conhecimento com a escala que vai ser determinada em relação às notas obtidas pelos estudantes. Quanto mais próximo de 500, por exemplo, mais avançado é o nível.

A porcentagem do gráfico pode ficar abaixo ou acima de 100% em alguns casos devido aos arredondamentos de cada nível de aprendizado.

Aumento no percentual de aprendizagem

O Paebes 2024 mostrou que houve um aumento de 5% de estudantes nos padrões de aprendizagem adequados em matemática no ensino médio da rede estadual. No 9º ano da rede estadual, o crescimento foi de 7% e da rede municipal, 3%.

Na avaliação do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, o resultado do Paebes 2024 mostra que houve uma diminuição das desigualdades encontradas dentro da rede de educação pública do Estado em relação aos últimos anos.

"Isso infelizmente ainda persiste, porém, em um percentual muito menor que no início do governo. Isso demonstra que a gente tem procurado melhorar avançar na educação, mas olhando a distribuição desses resultados, porque é muito ruim quando a educação melhora, mas melhora só para alguns", afirma.

Crescimento tímido, avalia especialista

O professor Wagner dos Santos, do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), avalia que o crescimento em relação ao ano de 2023 é tímido.

"A gente ainda mantém um percentual muito alto de conhecimento abaixo do básico, quase 50% dos estudantes ficam nessa base. O avanço é muito tímido. Nesse crescimento percentual, demoraríamos pelo menos 15 anos para chegar ao primeiro nível avançado", estima.

Desempenho municipal abaixo do estadual

Wagner dos Santos destaca que as redes municipais têm um desempenho de pelo menos 10 pontos de diferença de qualidade da aprendizagem das redes estaduais.

"Para você ter uma ideia, em língua portuguesa, enquanto as instituições da rede estadual obtiveram 261 pontos, a rede municipal obteve 252 pontos. E a gente, numa série histórica, observa que essa é uma tendência. Então, as políticas educacionais produzidas e realizadas na rede estadual, voltadas sobretudo para as avaliações de larga escala, têm surtido mais efeito quando se pensa o resultado dos estudantes a essas avaliações, enquanto as redes municipais têm um resultado inferior ao seu desempenho nesse tipo de avaliação".

O professor salienta que a rede estadual tem uma série de outras avaliações complementares ao Paebes o que não ocorre com o município.

"Na rede estadual, além do Paebes, que é realizado ao final de cada ano, você vai ter a avaliação diagnóstica, também um exame de larga escala realizado no início do ano letivo, o AMA, que é uma avaliação de monitoramento de aprendizagem realizado trimestralmente. Nesse modelo de exames de larga escala, o Enem mantém essa mesma estrutura, além de avaliação de fluência de leitura e escrita."

Sobre isso, o secretário de Educação diz que as rotinas das redes municipal e estadual são diferentes. "Nós na rede estadual temos instrumentos muito específicos, eu destacaria a rotina pedagógica escolar que nós implementamos em 2024 e que estão refletindo agora nesse resultado do Paebes. As rotinas focalizam os aspectos mais fragilizados, olhando para prova anterior. Olhamos para a prova de 2023, olhamos para o que os alunos menos aprendiam e focalizamos nossa atenção em 2024 nesses aspectos. Nós temos apoiado muito os municípios com material didático, para formações, assessoria pedagógica, o Prêmio Escola que Colabora, o Funpaes, que financiamos diversas ações dos municípios", explica.