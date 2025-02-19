Fuga de presídio no ES pode ser sintoma de doença mais grave

Detentos usaram uma barra de ferro para quebrar a janela de unidade prisional em Viana Crédito: Divulgação

Está tudo ainda sendo investigado, e espera-se que com o devido rigor. O que acontece dentro dos presídios é, ou pelo menos deveria ser, de interesse da sociedade , tão aflita por mais segurança em seu cotidiano. E, atualmente, se conhece o impacto das lideranças presas nas ações criminosas cometidas extramuros pelas facções. Está tudo integrado, e esse é o grande desafio de segurança pública nacional.

Independentemente do que tenha ocorrido, é inegável que ninguém consegue escapar da prisão sem que tenha ocorrido falha em algum nível, individual ou estrutural. Mesmo nos casos em que fugas são facilitadas.

E é preciso se atentar para a situação delicada do sistema prisional capixaba atualmente: como informou a colunista Vilmara Fernandes, as 37 unidades no Espírito Santo abrigam 24.459 internos, enquanto o total de vagas é de 15.398. São mais de 9 mil detentos excedentes. Superlotação é sempre um rastilho de pólvora.

Mais vagas significam mais presídios. Mais presídios significam mais investimentos em infraestrutura, mas não somente isso: mais gastos com pessoal. A Polícia Penal, que gradativamente está substituindo os servidores públicos de designação temporária, conta atualmente com 2.131 agentes. Os 700 policiais aprovados no último concurso se preparam para entrar no sistema.