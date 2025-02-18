Como proteger crianças que são vítimas das próprias famílias?

Jovem foi flagrado por câmera de segurança agredindo a companheira e o filho Crédito: Reprodução

Diante dessa realidade, repetimos: é doloroso demais perceber que, como sociedade, ainda falhamos tanto com nossas crianças. Principalmente dentro de casa, onde deveriam ser sentir plenamente seguras. Números da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgados em outubro do ano passado mostram que 80% das agressões no país contra crianças de até 14 anos em 2023 ocorreram nessa situação.

Em 2022, foi sancionada a Lei Henry Borel, com mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, entre eles a adoção de medidas protetivas contra os agressores. Contudo, essa violência segue sendo silenciosa, só percebida quando a tragédia se concretiza. Fortalecer a legislação com penas mais duras é importante, mas infelizmente não basta.

Familiares, amigos, professores e profissionais de saúde precisam estar sempre atentos ao comportamento das crianças, que podem dar indicativos de que passam por sofrimento. É importante que, como sociedade, exista mais cuidado e zelo com essas pessoas ainda em formação, sem capacidade de autodefesa.