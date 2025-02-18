Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Como proteger crianças que são vítimas das próprias famílias?
Opinião da Gazeta

Como proteger crianças que são vítimas das próprias famílias?

Números da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgados em outubro do ano passado mostram que 80% das agressões contra crianças de até 14 anos em 2023 ocorreram em casa

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 01:00

Públicado em 

18 fev 2025 às 01:00

Colunista

Jovem foi flagrado por câmera de segurança agredindo a companheira e o filho
Jovem foi flagrado por câmera de segurança agredindo a companheira e o filho Crédito: Reprodução
É doloroso demais constatar que, como sociedade, ainda falhamos tanto com nossas crianças. O noticiário deste jornal está aí para provar a recorrência de tanta violência:  neste fim de semana, um menino de 10 anos foi esfaqueado por uma jovem de 18 anos, em Cariacica.
Os casos não param: no início do mês, um jovem foi preso por agredir a companheira e o  filho recém-nascido em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo.  Dias depois, uma mulher foi presa em flagrante por chutar o filho de 11 meses, em Vila Velha. 
Em duas ocorrências, as crianças não resistiram às agressões e morreram: um menino foi deixado sem vida no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, com hematomas no corpo e sinais de violência sexual; já em Vila Velha, outro garoto, de 6 anos, foi encontrado morto no apartamento em que morava. Nos dois casos, os suspeitos são da família das vítimas. Tio e pai, pessoas que deveriam protegê-las acima de tudo.
Diante dessa realidade, repetimos: é doloroso demais perceber que, como sociedade, ainda falhamos tanto com nossas crianças. Principalmente dentro de casa, onde deveriam ser sentir plenamente seguras. Números da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgados em outubro do ano passado mostram que 80% das agressões no país contra crianças de até 14 anos em 2023 ocorreram nessa situação. 
Em 2022, foi sancionada  a Lei Henry Borel, com mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, entre eles a adoção de medidas protetivas contra os agressores. Contudo, essa violência segue sendo silenciosa, só percebida quando a tragédia se concretiza. Fortalecer a legislação com penas mais duras é importante, mas infelizmente não basta.
Familiares, amigos, professores e profissionais de saúde precisam estar sempre atentos ao comportamento das crianças, que podem dar indicativos de que passam por sofrimento. É importante que, como sociedade, exista mais cuidado e zelo com essas pessoas ainda em formação, sem capacidade de autodefesa. 
As notícias mostram que não são casos isolados — em 2024 foram 366 ocorrências de lesões corporais em crianças de até 12 anos no Estado. É uma epidemia de violência, que precisa ser encarada também pela sua face cultural. Maus-tratos não podem ser normalizados, a família existe para proteger suas crianças.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Turismo no ES: estamos cansados de ter potencial

O que fazer quando a educação não consegue cumprir o seu papel?

Precisamos voltar a nos indignar com a corrupção

Supersalários: vale tudo por um penduricalho?

Novo Pavilhão de Carapina: expectativas também vão aumentar

Tópicos Relacionados

Violência Crianças Família
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados