Mãe é presa após agredir filho de 11 meses com chutes em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha para onde a ãe foi levada após ser detida Crédito: Pablo Campos

A Gazeta, em respeito à vítima e também ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Uma mulher de 28 anos foi presa na manhã deste sábado (8) após agredir o próprio filho — de apenas onze meses — com chutes no bairro Ataíde, em Vila Velha . Um vídeo, feito pela própria mulher, mostra a série de agressões, onde a criança chora enquanto é alvo de xingamentos e das agressões físicas. As imagens são fortes e por isso o vídeo não é compartilhado por, em respeito à vítima e também ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Informações compartilhadas por policiais militares com a reportagem dão conta de que a mulher não aceitava o fim do relacionamento com o pai da criança e, por isso, ela teria feito o vídeo agredindo o bebê para enviar ao genitor.

No material gravado, a mulher solta a criança com agressividade no chão enquanto diz "vem buscar seu filho", se dirigindo ao ex-companheiro. No vídeo, é possível observar que a criança quase bate a cabeça no chão enquanto chora e é chutada de um cômodo para outro dentro da casa.

No local da ocorrência, a Polícia Militar (PMES) informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de maus-tratos. Na casa, o pai da criança disse aos militares que recebeu o vídeo da ex-companheira e o fato teria ocorrido na presente data.

Na sequência, a mãe foi presa em flagrante e levada para a Delegacia Regional de Vila Velha. Com hematomas pelo corpo, a criança foi levada pelo pai ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município.