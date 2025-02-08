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Autuada por tortura

Mãe é presa após agredir filho de 11 meses com chutes em Vila Velha

Sem aceitar o fim do relacionamento com o pai da criança, a mulher fez um vídeo enquanto espancava o bebê para enviar ao ex-companheiro

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 17:49

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 fev 2025 às 17:49
Delegacia Regional de Vila Velha
Delegacia Regional de Vila Velha para onde a ãe foi levada após ser detida Crédito: Pablo Campos
Uma mulher de 28 anos foi presa na manhã deste sábado (8) após agredir o próprio filho — de apenas onze meses — com chutes no bairro Ataíde, em Vila Velha. Um vídeo, feito pela própria mulher, mostra a série de agressões, onde a criança chora enquanto é alvo de xingamentos e das agressões físicas. As imagens são fortes e por isso o vídeo não é compartilhado por A Gazeta, em respeito à vítima e também ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Informações compartilhadas por policiais militares com a reportagem dão conta de que a mulher não aceitava o fim do relacionamento com o pai da criança e, por isso, ela teria feito o vídeo agredindo o bebê para enviar ao genitor.
No material gravado, a mulher solta a criança com agressividade no chão enquanto diz "vem buscar seu filho", se dirigindo ao ex-companheiro. No vídeo, é possível observar que a criança quase bate a cabeça no chão enquanto chora e é chutada de um cômodo para outro dentro da casa.
No local da ocorrência, a Polícia Militar (PMES) informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de maus-tratos. Na casa, o pai da criança disse aos militares que recebeu o vídeo da ex-companheira e o fato teria ocorrido na presente data.
Na sequência, a mãe foi presa em flagrante e levada para a Delegacia Regional de Vila Velha. Com hematomas pelo corpo, a criança foi levada pelo pai ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município.
Na delegacia, a Polícia Civil (PCES) informou que a mulher foi autuada por tortura e será encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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