Jovem é preso após agredir companheira e filho recém-nascido no ES

Um jovem de 22 anos, flagrado por uma câmera de segurança espancando sua companheira, 20 anos, com um bebê de colo, filho do casal, no último sábado (1º), em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (7) pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.
Na ocasião do crime, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou uma testemunha que relatou que a vítima estava caída em uma rua próxima, mas havia sido levada pelo suspeito na garupa de uma motocicleta. A mulher foi localizada posteriormente no pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. A criança, de apenas um mês, também apresentava lesões.
De acordo com a polícia, após ser localizado, o suspeito não ofereceu resistência. Durante o depoimento ele permaneceu em silêncio. O rapaz foi encaminhado à unidade prisional de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.