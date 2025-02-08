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Bebê estava no colo da mãe

Jovem é preso após agredir companheira e filho recém-nascido no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo cumpriu um mandado de prisão contra o suspeito na sexta-feira (7); ele foi encaminhado à unidade prisional de São Domingos do Norte

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 11:05

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

08 fev 2025 às 11:05
Jovem foi flagrado por câmera de segurança agredindo a companheira e o filho
Jovem foi flagrado por câmera de segurança agredindo a companheira e o filho Crédito: Reprodução
Um jovem de 22 anos, flagrado por uma câmera de segurança espancando sua companheira, 20 anos, com um bebê de colo, filho do casal, no último sábado (1º), em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil na  sexta-feira (7) pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.
Na ocasião do crime, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou uma testemunha que relatou que a vítima estava caída em uma rua próxima, mas havia sido levada pelo suspeito na garupa de uma motocicleta. A mulher foi localizada posteriormente no pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. A criança, de apenas um mês, também apresentava lesões.
De acordo com a polícia, após ser localizado, o suspeito não ofereceu resistência. Durante o depoimento ele permaneceu em silêncio. O rapaz foi encaminhado à unidade prisional de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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