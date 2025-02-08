Jovem é preso após agredir companheira e filho recém-nascido no ES

Na ocasião do crime, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou uma testemunha que relatou que a vítima estava caída em uma rua próxima, mas havia sido levada pelo suspeito na garupa de uma motocicleta. A mulher foi localizada posteriormente no pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. A criança, de apenas um mês, também apresentava lesões.