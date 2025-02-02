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Investigação

Mulher e bebê são agredidos em Barra de São Francisco

Vítimas tiveram lesóes pelo corpo; companheiro da mulher é suspeito do crime, segundo a polícia

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 13:05

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 fev 2025 às 13:05
A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 20 anos e o filho bebê agredidos na manhã de sábado (1º), em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a polícia, o suspeito é o companheiro da vítima e fugiu após o crime.
A Polícia Militar foi acionada após denúncia de que o homem estaria agredindo a companheira e o bebê de um mês com socos e pontapés, mas a vítima já havia sido socorrida quando a equipe chegou ao local. Uma testemunha informou que o suspeito havia fugido em uma moto. 
Durante as buscas pelo suspeito, que não foi encontrado, militares receberam a informação de que a vítima havia dado entrada no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho. A equipe foi à unidade e informou que a mulher e o bebê estavam recebendo atendimento médico devido às diversas lesões.
O crime é investigado pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco. O suspeito não havia sido detido até a publicação.

Ajude a polícia

Que tiver qualquer informação que auxilie a investigação pode acionar o Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

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