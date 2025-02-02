Mulher e bebê são agredidos em Barra de São Francisco

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 20 anos e o filho bebê agredidos na manhã de sábado (1º), em Barra de São Francisco Noroeste do Espírito Santo . Segundo a polícia, o suspeito é o companheiro da vítima e fugiu após o crime.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia de que o homem estaria agredindo a companheira e o bebê de um mês com socos e pontapés, mas a vítima já havia sido socorrida quando a equipe chegou ao local. Uma testemunha informou que o suspeito havia fugido em uma moto.

Durante as buscas pelo suspeito, que não foi encontrado, militares receberam a informação de que a vítima havia dado entrada no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho. A equipe foi à unidade e informou que a mulher e o bebê estavam recebendo atendimento médico devido às diversas lesões.

O crime é investigado pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco. O suspeito não havia sido detido até a publicação.