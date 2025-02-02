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Só faltou vencer

Vasco quebra o próprio recorde e registra os maiores públicos do Kleber Andrade

Em setembro de 1986, Rio Branco x Vasco pelo Brasileirão colocou 40 mil torcedores no antigo Kleber Andrade. E neste sábado (01), 21.626 pessoas fizeram de Vasco x Volta Redonda o maior público do novo Klebão

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2025 às 21:08
Futebol
O primeiro tempo da partida entre Vasco x Volta Redonda terminou sem gols no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
"Espírito Santo é Vasco". Essa foi a frase que estampou as camisas da delegação vascaína quando chegou ao hotel em Vitória, onde se hospedaram para o jogo contra o Volta Redonda, neste sábado (1), pelo Cariocão 2025. E, mais uma vez, a torcida vascaína no ES deu provas do tamanho da identificação com o time, ao estabelecer o novo recorde de público do Kleber Andrade, que no antigo Klebão também envolvia o Gigante da Colina. Ao todo, 21.626 pessoas foram ao Monumental de Campo Grande para acompanhar o empate em 2 a 2 entre o Gigante da Colina e o Voltaço.
A afirmação de que o "Estado é vascaíno" pode até revoltar torcedores dos clubes rivais que moram no ES, mas uma coisa ninguém pode negar: o Vasco da Gama estava em campo nos jogos com os dois maiores públicos da história do Kleber Andrade, seja neste novo Klebão, reinaugurado em dezembro de 2014, seja no antigo estádio famoso pelo barranco que ficava ao lado da arquibancada e colaborava para reunir milhares de torcedores.
Anteriormente, o recorde no novo estádio também foi em um Vasco x Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca de 2024, quando 21.255 torcedores acompanharam o triunfo vascaíno sobre o clube aurinegro.

40 mil presentes em Rio Branco 1 x 0 Vasco

Se ter o maior público da história do novo Kleber Andrade é a novidade do momento, a paixão do torcedor capixaba pelo Vasco já vem de longa data. O maior número de torcedores em uma partida de futebol realizada no Espírito Santo também aconteceu em um jogo do time cruz-maltino.
No dia 21 de setembro de 1986, o Vasco veio até o Kleber Andrade e perdeu para o Rio Branco por 1 a 0 em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse dia, de acordo com edição de A Gazeta de 22 de setembro de 1986, a partida registrou 32.308 pagantes, mas a matéria deixa bem claro que "havia pelo menos 40 mil pessoas no estádio alvinegro".
A diferença para a partida contra o Volta Redonda deste sábado, em que praticamente todos os torciam para o Vasco, é que em 1986, o público também foi impulsionado pela torcida do Rio Branco, que compareceu em massa no estádio para acompanhar o time capa-preta na elite do futebol nacional.

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